Camaro vs. Mustang – Numărul 2 continuă construcția unei rivalități auto legendare

Colectie masini Camaro vs. Mustang

După debutul unei colecții care a captat atenția pasionaților de automobile clasice, „Camaro vs. Mustang” revine cu Numărul 2, disponibil începând de azi, 29 ianuarie, la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Noul număr duce mai departe atât povestea rivalității dintre cele două legende americane, cât și procesul de construcție pas cu pas a machetelor celor două mașini.

În paginile revistei, cititorii descoperă articole documentate despre ajustările care au definit identitatea modelului Chevrolet Camaro în anii ’60. Sunt prezentate detalii despre procesul de dezvoltare al primelor generații Camaro, despre soluțiile estetice și tehnice adoptate de Chevrolet, dar și despre modul în care aceste decizii au influențat poziționarea modelului pe piața americană.

În paralel, revista continuă explorarea universului Mustang, cu referiri la viziunea echipei și la modul în care acest model a devenit rapid un simbol al libertății, stilului și spiritului rebel al epocii.

Din punct de vedere al construcției, numărul 2 aduce piese esențiale pentru ambele machete. Pentru Chevrolet Camaro Z/28 Coupé (1968), colecționarii primesc panourile interioare pentru ușile stânga și dreapta, elemente care încep să contureze habitaclul modelului. În același timp, ediția marchează un moment important în construcția Ford Mustang Mach 1 (1970), prin livrarea șasiului, baza pe care se va dezvolta întreaga structură a mașinii.

Piesele sunt însoțite de instrucțiuni clare de asamblare, prezentate pas cu pas, astfel încât procesul să fie accesibil chiar și celor fără experiență anterioară în modelism.

Colecția „Camaro vs. Mustang” este structurată în 20 de apariții bilunare, iar la final va oferi machetele celor două mașini realizate din metal die-cast, la scara 1:18, fiecare cu o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 2 din colecția „Camaro vs. Mustang” este disponibil începând de azi, 29 ianuarie, la prețul de 69,99 lei, la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei.

Rivalitatea continuă, iar fiecare ediție adaugă un nou capitol unei povești care a definit istoria industriei auto americane. Dacă ați ratat primul număr, ne puteți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare! Tiraj limitat!