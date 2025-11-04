Ce amendă riști pentru parcarea mașinii pe spațiul verde. Sancțiuni dure prevăzute în Codul Rutier 2025

Parcarea mașinii pe spațiile verzi a devenit o problemă tot mai gravă în orașele din România. Autoritățile locale anunță controale mai stricte și sancțiuni mai mari, menite să descurajeze șoferii care blochează peluzele și aliniamentele de copaci.
În noiembrie 2025, amenzile pentru parcarea pe spațiul verde pot ajunge până la 1.500 – 2.500 de lei, iar în unele cazuri, vehiculul poate fi ridicat de autorități.
Ce amendă riscă șoferii care își lasă mașina pe spațiul verde
Potrivit legislației locale și a codului rutier actualizat în 2025, parcarea pe spațiile verzi atrage sancțiuni consistente:
- În București și Ilfov, amenda pentru autoturisme este între 1.000 și 1.500 lei, iar pentru vehiculele de mare tonaj între 1.500 și 2.500 lei.
- În alte orașe, precum Suceava, sumele sunt similare: între 800 și 1.500 lei pentru persoane fizice și până la 2.500 lei pentru firme.
Aceste măsuri sunt menite să protejeze mediul urban și să descurajeze parcarea neregulamentară.
Sancțiuni pentru parcarea autoturismului pe spațiul verde
Pe lângă amenda propriu-zisă, șoferii se pot confrunta cu:
- Ridicarea vehiculului sau blocarea roții, cu costuri suplimentare.
- Aplicarea punctului de amendă, care în 2025 valorează 202,5 lei, ducând suma totală la peste 1.200 lei în cazurile mai grave.
- Monitorizarea regulată de către Poliția Locală, cu mii de sancțiuni aplicate anual pentru această abatere.
Alte locuri interzise pentru parcare
Parcarea ilegală nu se limitează doar la spațiile verzi:
- Trotuare și piste de biciclete, unde blocarea circulației pietonilor poate atrage amenzi până la 1.215 lei.
- Curbe, treceri de pietoni și zone cu semnalizare interzisă, unde amenzile sunt aplicate conform legislației rutiere.
- Locuri rezervate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități sau stații de încărcare, unde vehiculul poate fi ridicat imediat.