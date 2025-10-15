Ce impact au piesele auto neconforme asupra consumului și siguranței

Mai multe piese auto care fac parte dintr-o maşina. foto: pexels.com

Mulți șoferi aleg piese auto mai ieftine pentru a reduce costurile, fără să realizeze consecințele reale ale acestei decizii. Piesele neconforme nu sunt doar o problemă de fiabilitate, ci pot schimba complet comportamentul mașinii. De la consum crescut la riscuri majore de siguranță, diferența dintre o piesă originală și una contrafăcută poate fi mai mare decât pare la prima vedere.

Cum afectează piesele neconforme performanța mașinii

Orice componentă necorespunzătoare influențează direct motorul mașinii și sistemele din jurul său. De exemplu, un filtru de aer ieftin, care nu reține corect impuritățile, poate duce la uzura prematură a motorului. La fel, bujiile sau injectoarele contrafăcute pot afecta raportul aer-combustibil, făcând orice motor masina să lucreze neuniform.

Un detaliu aparent banal, precum un rulment prost fabricat sau un ulei de calitate slabă, poate avea efecte în lanț. Nu doar că mașina devine mai zgomotoasă și mai rigidă, dar crește și riscul ca unele componente să cedeze în mers. Asta nu e doar o problemă tehnică, ci e o chestiune de siguranță rutieră.

Componente care pot da peste cap echilibrul mașinii

· Plăcuțele de frână - dacă nu sunt conforme, distanța de oprire poate crește chiar și cu 20%;

· Amortizoarele - reduc stabilitatea la viteze mari și pot face mașina instabilă în curbe;

· Filtrele de ulei - pot bloca circulația normală a uleiului și supraîncălzi motorul;

· Curelele de distribuție - dacă nu respectă standardele, pot ceda brusc, distrugând motorul.

Toate acestea duc la o scădere a performanței generale și la o creștere a consumului de combustibil. Practic, ceea ce economisești la piesă, pierzi în benzină sau în service, uneori chiar de mai multe ori.

Legătura directă dintre piesele neconforme și consumul crescut

Un motor care nu funcționează în parametri optimi consumă mai mult. E o regulă simplă, dar adesea ignorată. Când o bujie sau un senzor de oxigen ieftin nu funcționează corect, amestecul de aer și combustibil se dezechilibrează. Mașina devine leneșă, trage greu și consumă cu 10–15% mai mult, fără ca șoferul să înțeleagă imediat de ce.

În cazul unei mașini din clasa economică , această diferență poate părea mică, dar pe termen lung se transformă într-o sumă consistentă. De exemplu, la 15.000 km parcurși pe an, un consum crescut cu doar 0,5 litri/100 km înseamnă aproximativ 75 de litri de combustibil irosiți anual. Nu pare mult, dar buzunarul simte altceva.

Economia falsă - când ieftinul iese mai scump

· Piese contrafăcute - preț mic, dar durată de viață de două ori mai scurtă;

· Piese second-hand - pot părea funcționale, dar uzura ascunsă e imprevizibilă;

· Înlocuiri incorecte - montate greșit, pot produce vibrații și pierderi de putere.

Un mecanic experimentat îți va spune mereu același lucru: piesele neconforme îți "fură" treptat din performanță, fără să-ți dai seama. Și când motorul cedează, deja e prea târziu.

Siguranța - victima ascunsă a pieselor neconforme

Dacă un bec sau un filtru prost nu par motive de îngrijorare, o frână de calitate îndoielnică sau un braț de suspensie contrafăcut sunt adevărate bombe cu ceas. În caz de urgență, diferența dintre o piesă bună și una falsă poate fi viața unui om.

Într-un test realizat în Germania, s-a observat că plăcuțele de frână contrafăcute se topesc la temperaturi de 300°C, în timp ce cele originale rezistă până la 700°C. Aceeași logică se aplică și la anvelope, amortizoare sau piese de direcție. Nu e de mirare că în unele accidente, anchetele arată că vina nu a fost neapărat a șoferului, ci a piesei care a cedat neașteptat.

Diferența dintre piesele originale și cele neconforme e ca între un concert live și unul playback. Ambele par la fel la început, dar când trebuie să sune autentic, doar unul rezistă testului. De aceea, un simplu drum la un magazin de piese auto serios poate fi mai valoros decât o vizită în service după un accident.

Cum să recunoști piesele neconforme

Mulți șoferi comandă piese auto online pentru confort și prețuri mai mici. Nu e nimic greșit, atâta timp cât sursa este una de încredere. Piesele neconforme pot fi identificate prin câteva semne clare:

· Ambalaj suspect: fără sigle, coduri sau holograme de securitate;

· Diferențe de greutate sau textură față de original;

· Lipsa garanției sau a facturii de proveniență.

Un alt indiciu e prețul prea mic. Dacă o piesă costă de trei ori mai puțin decât în magazinele oficiale, e aproape sigur că nu respectă standardele. Da, există reduceri și oferte, dar logica economică are limite. După cum se zice, degeaba economisești azi, dacă mâine ajungi cu mașina pe platformă.