Ce reprezintă semnul de circulație cu cercul negru în triunghi roșu

Semnul de circulație cu cerc negru în triunghi roșu marchează începutul unui „punct negru”. Foto: Getty Images

Mulți șoferi întâlnesc pe drumurile din România un semn de circulație reprezentat printr-un cerc negru într-un triunghi cu margine roșie, fără să știe exact ce semnifică. Acesta nu impune o restricție și nici nu obligă la o anumită manevră, ci are rolul de a avertiza conducătorii auto că urmează un sector de drum cu risc ridicat de accidente.

Indicatorul este amplasat în zonele în care, potrivit analizelor autorităților, s-au produs mai multe accidente decât media înregistrată pe drumuri similare. Scopul său este de a determina șoferii să reducă viteza și să conducă cu o atenție sporită.

Ce înseamnă indicatorul cu cerc negru

Semnul de circulație cu cerc negru în triunghi roșu marchează începutul unui „punct negru”, adică un segment de drum cu un istoric semnificativ de accidente rutiere, scrie arr.ro.

Potrivit definiției oficiale, un punct negru reprezintă un segment de drum public care, pe anumite tronsoane, înregistrează o rată a accidentelor mai mare decât media accidentelor raportată la aceeași categorie de drum. Evaluarea ține cont de unitatea de distanță, de perioada analizată și de volumul de trafic, scrie legislație.just.ro.

Cu alte cuvinte, indicatorul avertizează că șoferul intră într-o zonă în care există un risc crescut de producere a accidentelor. Cauzele pot fi diverse: vizibilitate redusă, curbe periculoase, intersecții dificile, trafic intens sau alte particularități ale drumului.

Deși indicatorul nu impune o limită de viteză suplimentară, conducătorii auto trebuie să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte toate celelalte indicatoare din zonă.

Semnul de circulație a fost introdus în România în 2011

Indicatorul rutier care avertizează asupra unei zone cu risc ridicat de accidente a fost introdus în legislația din România în decembrie 2011, iar primele panouri au fost montate în teren începând cu aprilie 2012.

Autoritățile au decis instalarea lui pentru a avertiza din timp participanții la trafic asupra sectoarelor de drum considerate periculoase, în speranța reducerii numărului de accidente.

Stabilirea acestor puncte nu se face arbitrar. Autoritatea Rutieră Română utilizează metode de analiză a accidentelor rutiere și ia în calcul date istorice privind incidentele produse pe fiecare sector de drum. În prezent, identificarea punctelor negre se realizează pe baza unei perioade istorice de cinci ani și a analizei datelor privind accidentele înregistrate.