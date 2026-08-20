O operațiune secretă cu „know-how” ucrainean, urmată de o execuție în stil rusesc: Marile mistere ale atentatului cu bombă de la Monaco

O bombă a explodat la Monaco la finele lunii iunie în fața intrării apartamentului unui oligarh ucrainean. Foto: Profimedia Images

Când bomba a explodat, mintea lui Vadim Ermolaev s-a golit instantaneu. Pentru o fracțiune de secundă, a crezut că i-au explodat în mâine cheia electronică. Dar apoi, și-a văzut iubita întinsă pe trepte, rănită și fiul de 13 ani cu brațele pline de sânge. Apoi, s-a instalat panica. Miliardarul ucrainean vizat în atentatul cu bombă de la Monaco a oferit noi detalii despre experiența prin care a trecut în cadrul unui interviu acordat CNN.

Pe data de 29 iunie, o bombă a explodat în fața ușii de la intrarea în apartamentul de lux din Monao deținut de oligarhul ucrainean Ermolaev.

Magnatul imobiliar în vârstă de 58 de ani, partenera sa și fiul lor de 13 ani au fost grav răniți. Vadim Ermolaev, care a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea unui pașaport cipriot în 2019, s-a stabilit ulterior în Monaco și a fost supus sancțiunilor din fosta sa țară în 2022.

Inițial, suspectul tentativei de asasinat a fost considerat a fi „un bărbat”. Trei zile mai târziu, atacatorul a fost identificat în persoane unei femei - Anastasia Berezovskaia, o ucraineancă tatuată cu un șarpe pe braț. Berezovskaia era o mamă singură, în vârstă de 39 de ani, fără cazier și fără să aibă un istoric care să o lege de Ermolaev.

Procurorii francezi susțin că Anastasia Berezovskaia s-a deghizat în bărbat și a fugit cu o mașină înmatriculată în Germania. Ea ar fi trecut mai întâi în Franța, apoi în Italia.

O săptămână mai târziu, Anastasia Berezovska a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă Kiev.

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Cea mai importantă întrebare, rămasă fără răspuns, este - arată CNN - cine a încercat să-l ucidă pe Ermolaev și ce motive ar fi avut. E o întrebare care îl obsedează pe oligarhul ucrainean.

„N-am avut niciodată dușmani. Nu sunt o persoană care să caute scandal”, a spus Ermolaev în interviul acordat CNN.

Surse apropiate de ancheta declanșată în Ucraina au precizat pentru CNN că, cel mai probabil, era un „simplu soldat” motivat doar de câștigul financiar. Nu se știe încă, deocamdată, cine a fost „mintea criminală” din spatele atentatului de la Monaco.

În prima sa declarație publică de la atentatul care a zguduit bogatul principat, Vadim Ermolaev a afirmat că ofițeri activi și foști ofițeri ai GUR, direcția de informații militare, se află în spatele tentativei de omor, în urma căreia el a fost rănit, iar partenera sa se află în stare critică.

Chiar dacă a fost un „lup solitar”, Berezovskaia și-a pregătit atacul extrem de meticulos, reușind să treacă mai multe frontiere, din Monaco și până în Ucraina, înainte ca autoritățile franceze să realizeze că, de fapt, trebuie să caute o femeie și nu un bărbat.

Înainte de atentat, Berezovskaia locuia, ca refugiat, în Hofheim, un orășel în apropiere de Frankfurt, Germania. Era divorțată de primul soț, despărțită și de al doilea și mamă a unui băiat de 7 ani. Dovezile obținute de CNN arată că femeia se confrunta cu dificultăți financiare.

Conform presei din Ucraina, ea și-a trimis băiatul înapoi în Ucraina, înainte de a se deplasa spre Monaco, unde a început să îl supravegheze pe Ermolaev.

Imaginile suprinse de camerele de supraveghere o arată pe femeie, deghizată și îmbrăcată în haine largi, în timp ce monitoriza apartamentul miliionarului ucrainean, care și-a făcut averea în special din afaceri imobiliare..

În schimb, fiul cel mai mare al milionarului ucrainean, Artur Ermolaev, e o figură cunoscută în lumea interlopă ucraineană. Acesta a fost arestat în Cipru, acuzat de organizarea unei scheme de escrocherie prin telefon, în urma căreia a furat în jur de 100 de milioane de euro de la victimele vizate. Artur Ermolaev o fost apoi extrădat în Estonia. A fost condamnat la 5 ani, dar în urma unui acord judiciar, a fost eliberat după 4 luni și plata unei amenzi de 8,5 milioane de euro.

În 2023, Ucraina i-a impus sancțiuni lui Vadim Ermolaev, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară, cu o avere estimată de Forbes la 220 de milioane de dolari (164 de milioane de lire sterline). Kievul l-a acuzat că ar fi continuat să comercializeze alcool în Crimeea ocupată de Rusia și că ar fi plătit milioane de dolari în taxe către trezoreria rusă.

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După atentat, Berezovska a părăsit Monaco cu o mașină închiriată și a condus prin Franța și Italia până a ajuns în Germania, unde a abandonat mașina. Apoi a luat un autobuz spre Ucraina, via Polonia. A revenit în țară înainte ca ea să fie anunțată de Interpol drept suspect principal al atentatului de la Monaco.

În Ucraina, s-a dus direct acasă în localitatea Horișce, lână Jitomir, centrul Ucrainei. Aici, Berezovska a fost preluată de un BMW în care se mai aflau doi bărbați.

Cei doi, reținuți deja de procuroii ucraineni, sunt Vitalii Jikovici și Vladislav Reut - aceștia au comunicat în permanență cu Berezovska și i-au furnizat acesteia mai mulți bani, prin plăți crypto și transferuri bancare - echivalentul a 6-7.000 de euro, în total.

Avocatul lui Jikovici a precizat că clientul său credea că că „ia parte la o misiune secretă a serviciilor de informații ucrainene” - afirmație negată de oficialii Kievului.

În schimb, Vladislav Reut era, la momentul atentatului, ofițer în serviciile de informații militare ale Kievului (GUR). El a spus că a acționat de unul singur, fără ca superiorii săi să cunoască acțiunile sale. GUR a negat orice implicare în atentat.

Jikovici a lucrat în structurile de securitate, în calitate de „ofițer voluntar” în Serviciul de Securitate al Ucrainei.

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În fața instanței din Kiev, Reut a susținut că Jikovici a fost cel care a ucis-o pe Anastasia Berezovskaia cu sânge rece.

Cei doi ar fi dus-o sub amenințarea armei într-o pădure din apropierea satului Yuriv, la aproximativ 60 de kilometri vest de capitală.

"Jikovici a tras primul foc în ceafa ei. A căzut. S-a apropiat și a mai tras o dată. Eu mă aflam la câțiva metri distanță", le-a spus Reut judecătorilor.

El a afirmat că au fost trase în total patru focuri, după care Jikovici l-ar fi obligat să sape o groapă. Acesta ar fi luat toate bunurile personale ale femeii și i-ar fi scos pantofii sport. "Voi insista să fiu supus unui test cu detectorul de minciuni pentru a-mi demonstra nevinovăția", a mai spus Reut.

Avocatul lui Zhykovych, Anatoliy Ivanov, a declarat că clientul său respinge acuzațiile.

SBU a anunțat că trupul Anastasiei Berezovskaiaa fost găsit după ce cei doi bărbați au mărturisit, iar anchetatorii au recuperat tuburi de cartuș din pădure.

Oligarhul ucrainean Ermolaev, ținta atentatului de la Monaco, se arată sceptic față de o posibiă implicare a serviciilor secrete ucrainene și a spus că Reut și Jikovici au fost mai degrabă angajați de „cineva” care știa expertiza lor în operațiuni sub acoperire. Identitatea acestui prezumtiv angajator rămâne, în continuare, un mister.