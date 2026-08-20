Cărbunele rămâne pe primul loc în producția mondială de electricitate în 2026: "Drumul pare mult mai lung pentru energia verde"

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează că centralele pe cărbune vor produce 10.974 terawați-oră (TWh) în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Deși lumea instalează mai multe turbine eoliene și panouri solare ca niciodată, cărbunele rămâne în 2026, la mare distanță, cea mai importantă sursă individuală de electricitate la nivel mondial, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Centralele pe cărbune sunt estimate să producă aproape 11.000 TWh, cât aproape o treime din electricitatea mondială, în timp ce gazele naturale, hidroenergia, energia solară și cea eoliană rămân fiecare mult în urmă. Iar scumpirea gazelor provocată de războiul dintre SUA și Iran oferă cărbunelui un avantaj neașteptat, făcându-l mai competitiv pentru producătorii de energie, potrivit unei analize oilprice.com.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) estimează că centralele pe cărbune vor produce 10.974 terawați-oră (TWh) în 2026, aproape o treime din cele 33.313 TWh de electricitate produse la nivel mondial. Gazele naturale se află la mare distanță pe locul al doilea, cu 6.976 TWh, urmate de hidroenergie, cu 4.536 TWh, energia solară, cu 3.289 TWh, energia eoliană, cu 2.898 TWh, și energia nucleară, cu 2.871 TWh.

Cu alte cuvinte, cărbunele va produce în acest an aproape la fel de multă electricitate cât gazele naturale și hidroenergia împreună. Va produce cu 77% mai multă energie electrică decât energia eoliană și solară combinate.

Acest lucru creează un moment incomod pentru tranziția energetică globală. IEA se așteaptă ca sursele regenerabile, luate împreună, să depășească pentru prima dată cărbunele în 2026. Însă acest lucru presupune adunarea hidroenergiei, energiei solare, eoliene, bioenergiei, energiei geotermale și a altor surse regenerabile. Nicio sursă individuală nu se apropie de cărbune.

Iar în acest an, cărbunele primește un nou impuls neașteptat din partea pieței globale a gazelor.

IEA a intrat în 2026 așteptându-se ca producția de electricitate pe bază de cărbune să scadă. Prognoza sa din Electricity Mid-Year Update 2025 estima că producția globală de electricitate pe bază de cărbune va scădea cu 1,3% în acest an, pe măsură ce producția din surse regenerabile crește puternic, iar gazele naturale înlocuiesc cărbunele pe unele piețe. Însă războiul în curs dintre SUA și Iran a determinat o schimbare a prognozei.

Pierderea livrărilor de GNL prin strâmtoarea Ormuz a dus la o creștere puternică a prețurilor gazelor în Europa și Asia, făcând cărbunele considerabil mai competitiv pentru producătorii de energie care pot trece de la un combustibil la altul. IEA estimează acum că producția de electricitate pe bază de gaze va rămâne practic neschimbată în 2026, față de creșterea de 1,3% anticipată înainte de război.

În schimb, producția de electricitate pe bază de cărbune este estimată acum să crească. Energia eoliană și cea solară pot ocupa o pondere tot mai mare din producția anuală de electricitate, însă producătorii de energie au în continuare nevoie de electricitate atunci când vântul slăbește, soarele apune sau cererea crește brusc. Gazele naturale au preluat tot mai mult acest rol pe piețele care încearcă să reducă utilizarea cărbunelui. Prin urmare, atunci când elimini gazele ieftine, cărbunele devine brusc mai atractiv. Exact acest lucru se întâmplă în anumite părți ale Asiei și Europei în acest an.

China și India fac cifrele să funcționeze

Dominanța cărbunelui devine tot mai concentrată în Asia, China producând singură mai mult de jumătate din electricitatea mondială generată pe bază de cărbune. Cărbunele a asigurat aproximativ 55% din electricitatea Chinei în 2025, chiar dacă țara a continuat să construiască mai multe capacități eoliene și solare decât restul lumii la un loc, potrivit IEA.

India este și mai dependentă de cărbune, acesta asigurând aproximativ 71% din electricitatea țării anul trecut. În Asia de Sud-Est, ponderea a fost de aproximativ 48%.

Pentru China și India, lucrurile nu sunt atât de simple încât să înlocuiască o formă de producție a electricității cu alta. Efortul Asiei de a construi capacități masive de producție a electricității din surse mai curate nu ține doar de mediu. Este și o încercare de a răspunde creșterii cererii.

China este simultan cel mai mare consumator de cărbune din lume și cea mai mare piață pentru energia regenerabilă. Instalările record de capacități regenerabile au contribuit la reducerea ponderii cărbunelui în producția de electricitate a Chinei, însă cererea totală de energie este atât de mare încât centralele pe cărbune ale țării continuă să producă volume uriașe de electricitate.

Energia solară crește rapid, dar cărbunele are un avantaj uriaș

Direcția pieței globale de electricitate este clară: lumea construiește surse de energie curată, dar drumul începe să pară mult mai lung. Energia solară și cea eoliană recuperează rapid din diferență, însă pornesc de la un nivel mult mai scăzut. IEA estimează că producția solară va crește cu aproximativ 30% în acest an, iar cea eoliană cu aproximativ 10%, contribuind la creșterea cu peste 8% a producției totale din surse regenerabile.

Chiar și după această creștere, energia solară va produce 3.289 TWh în 2026, iar energia eoliană 2.898 TWh, față de 10.974 TWh produși de cărbune. Împreună, energia eoliană și cea solară vor produce 6.187 TWh, cu 44% mai puțină electricitate decât cărbunele.

Sursele regenerabile ajung în față doar dacă adăugăm hidroenergia, care va produce încă 4.536 TWh în acest an. Aceasta este singura perspectivă care ne permite să spunem că sursele regenerabile depășesc cărbunele în acest an. Problema comparației este cărbunele este un combustibil fosil, iar aici nu comparăm sursele regenerabile cu combustibilii fosili.

Cărbunele ar putea rămâne pe primul loc până în 2030

IEA se așteaptă ca, până în 2030, cărbunele să rămână cea mai mare sursă individuală de electricitate din lume. Perspectivele Electricity 2026 indică o scădere a producției globale de electricitate pe bază de cărbune cu doar aproximativ 0,9% pe an între 2026 și 2030. Sursele regenerabile se vor extinde mult mai rapid și sunt așteptate să acopere aproape întreaga creștere a cererii globale de electricitate în această perioadă.

Ponderea cărbunelui în mixul global de electricitate va continua să scadă, însă cantitatea de electricitate produsă din cărbune este estimată să scadă mult mai lent. IEA prognozează o reducere a producției de electricitate pe bază de cărbune cu o medie de doar 0,9% pe an între 2026 și 2030.