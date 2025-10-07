Energia regenerabilă depășește cărbunele și devine cea mai mare sursă de electricitate din lume

4 minute de citit Publicat la 09:23 07 Oct 2025 Modificat la 09:23 07 Oct 2025

În spatele acestui succes global se ascunde o imagine mixtă, spun experții. sursa foto: Getty

Energia din surse regenerabile a depășit, pentru prima dată în istorie, cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial în prima jumătate a acestui an, potrivit noilor date publicate de think tank-ul global Ember, notează BBC.

Cererea de electricitate este în creștere în întreaga lume, însă avansul spectaculos al energiei solare și eoliene a fost atât de puternic încât a acoperit 100% din cererea suplimentară de electricitate – contribuind chiar la o ușoară scădere a utilizării cărbunelui și a gazului.

Totuși, Ember subliniază că în spatele acestui succes global se ascunde o imagine mixtă.

Țările în curs de dezvoltare, în special China, au condus ofensiva energiei curate, în timp ce state mai bogate, precum SUA și Uniunea Europeană, s-au bazat mai mult decât înainte pe combustibili fosili care încălzesc planeta.

Cărbunele, una dintre principalele cauze ale încălzirii globale, a rămas în 2024 cea mai mare sursă individuală de producție de energie din lume — o poziție pe care o deține de peste 50 de ani, potrivit Agenției Internaționale a Energiei (IEA).

China, lider absolut în energie curată

China rămâne cu mult înaintea tuturor la capitolul creștere a energiei regenerabile, adăugând mai multă capacitate solară și eoliană decât restul lumii la un loc.

Această expansiune i-a permis Chinei să producă mai multă energie curată decât a crescut cererea internă, reducând astfel utilizarea combustibililor fosili cu 2%

Și India a avut o cerere de electricitate mai lentă și a instalat semnificativ mai multe capacități solare și eoliene, reducând, la rândul ei, consumul de cărbune și gaz.

În contrast, țările dezvoltate – precum SUA și statele UE – au înregistrat tendințe opuse.

În SUA, cererea de electricitate a crescut mai rapid decât producția din surse curate, ceea ce a dus la o dependență mai mare de combustibili fosili, iar în UE, lunile cu vânt slab și producție hidro scăzută au determinat o creștere a generării pe bază de cărbune și gaz.

Un punct de cotitură istoric

În ciuda acestor diferențe regionale, Ember consideră momentul drept un „punct de cotitură crucial”.

Analista principală a organizației, Malgorzata Wiatros-Motyka, a declarat că această schimbare „marchează începutul unei ere în care energia curată ține pasul cu creșterea cererii”.

Energia solară a fost motorul principal al acestei transformări, acoperind 83% din creșterea cererii de electricitate. Este, pentru al treilea an consecutiv, cea mai mare sursă de energie nouă la nivel mondial.

În prezent, 58% din energia solară produsă global provine din țări cu venituri mici sau medii, multe dintre ele înregistrând o explozie a investițiilor în ultimii ani.

Motivul? Scăderea spectaculoasă a costurilor.

Prețurile tehnologiilor solare au scăzut cu 99,9% din 1975, devenind atât de accesibile încât, în unele țări, piețe mari de energie solară pot apărea în doar un an, mai ales acolo unde electricitatea convențională este scumpă sau instabilă, spune Ember.

Explozii solare de la Pakistan până în Africa

De exemplu, Pakistanul a importat în 2024 panouri solare capabile să producă 17 gigawați (GW) de energie - dublu față de anul precedent și echivalent cu aproximativ o treime din întreaga sa capacitate actuală de generare.

Africa trăiește, la rândul ei, un boom solar, cu o creștere de 60% a importurilor de panouri într-un singur an, până în iunie.

Africa de Sud, dependentă de cărbune, conduce expansiunea, iar Nigeria a depășit Egiptul, ajungând pe locul doi, cu 1,7 GW de capacitate solară instalată – suficient pentru a alimenta 1,8 milioane de locuințe europene.

Țări mai mici au avut creșteri și mai spectaculoase:

Algeria – importuri solare crescute de 33 de ori

Zambia – de 8 ori

Botswana – de 7 ori

Totuși, în unele locuri, dezvoltarea prea rapidă a energiei solare a creat probleme neașteptate.

În Afganistan, utilizarea pe scară largă a pompelor de apă alimentate solar a dus la scăderea nivelului apelor subterane, punând în pericol accesul la apă în viitor.

Un studiu realizat de dr. David Mansfield și compania Alcis avertizează că anumite regiuni s-ar putea seca complet în 5–10 ani, amenințând milioane de oameni.

Centura Soarelui vs. Centura Vântului

Potrivit lui Adair Turner, președintele Energy Transitions Commission din Marea Britanie, țările aflate în „centura soarelui” și cele din „centura vântului” se confruntă cu provocări energetice diferite.

Țările din centura soarelui – adică mare parte din Asia, Africa și America Latină – au nevoie de cantități uriașe de energie pentru răcirea locuințelor ziua. Acestea pot reduce semnificativ costurile prin adoptarea sistemelor bazate pe energie solară, sprijinite de baterii tot mai accesibile care stochează energia pentru noapte.

Țările din centura vântului, precum Marea Britanie, au obstacole mai dificile: costurile turbinelor eoliene nu au scăzut la fel de mult ca cele solare – doar cu o treime în ultimul deceniu – iar ratele mari ale dobânzilor au crescut costurile de finanțare și instalare a parcurilor eoliene.

Echilibrarea sistemului este, de asemenea, mai dificilă: lipsa vântului în timpul iernii poate dura săptămâni, necesitând surse de rezervă pe care bateriile singure nu le pot asigura, ceea ce face ca sistemul să fie mai scump de construit și operat.

China domină tehnologia curată

Indiferent de regiune, dominația Chinei în industriile de tehnologie verde rămâne de neegalat, arată datele Ember.

În august 2025, exporturile chineze de tehnologie curată au atins un record de 20 miliarde de dolari, impulsionate de vânzările de vehicule electrice (în creștere cu 26%) și baterii (plus 23%).

Împreună, exporturile chineze de mașini electrice și baterii valorează acum de peste două ori mai mult decât exporturile de panouri solare.