CEO-ul Xiaomi recunoaște că „a cumpărat trei Tesla Model Y și le-a demontat bucată cu bucată”

1 minut de citit Publicat la 18:00 04 Oct 2025 Modificat la 18:00 04 Oct 2025

El a recunoscut că Model Y este „o mașină foarte bună”. Foto: Profimedia Images

Xiaomi a mers direct la sursă pentru a-și perfecționa SUV-ul electric YU7: a cumpărat trei Tesla Model Y și le-a desfăcut piesă cu piesă pentru a învăța din ingineria rivalului american, scrie Business Insider.

Anunțul a fost făcut de directorul executiv al companiei, Lei Jun, în cadrul discursului său anual susținut la Beijing National Convention Center. Pe un ecran uriaș din spatele său era afișată o comparație între Tesla Model Y și noul Xiaomi YU7.

„La începutul acestui an am cumpărat trei Model Y. Le-am dezasamblat complet și am studiat fiecare componentă, pe rând”, a declarat Lei în fața audienței.

El a recunoscut că Model Y este „o mașină foarte bună” și chiar le-a spus participanților: „Dacă nu alegeți YU7, luați în considerare Model Y.”

„YU7 nu pierde în fața Tesla”

CEO-ul a explicat că echipa Xiaomi a acordat o atenție deosebită designului interior, iar versiunea finală a SUV-ului YU7 „cu siguranță nu pierde în comparație cu Model Y”.

De asemenea, Lei a comparat autonomia bateriei celor două modele și a susținut că YU7 oferă performanțe excelente raportate la preț. „Nu critic Model Y. Este o mașină extraordinară. Dar YU7 are atuuri foarte solide pentru segmentul său”, a spus el.

Rivalitate directă în China

Declarațiile vin într-un moment în care Tesla pierde teren pe piața chineză, unde vânzările din august au scăzut cu 4%, până la 83.200 de unități, potrivit Asociației Producătorilor de Automobile de Pasageri din China.

Gigantul american se confruntă cu o concurență acerbă din partea brandurilor locale – Xiaomi, Xpeng sau Nio – care vin cu modele mai ieftine și adaptate pieței.

Lansat în iunie, Xiaomi YU7 a atras un val de interes masiv: peste 240.000 de precomenzi au fost înregistrate în primele 24 de ore.