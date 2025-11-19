Cum ar putea arăta "Rabla" în viitor? Persoanele cu venituri mici ar putea primi direct o mașină electrică

Mașinile electrice sunt privite de mulți ca o soluție vitală pentru un viitor mai curat și mai fluid / FOTO: Getty Images

Viitorul program "Rabla" va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrului Mediului.

"Foarte multă lume întreabă despre viitorul programului "Rabla", care a fost derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Nu există, în momentul de faţă, o decizie fermă, dar o decizie certă este că, prin viitorul program de finanţare Fondul Social pentru Climă, care va fi gestionat de mai multe ministere, coordonat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, acest proiect va avea un element de finanţare după un model diferit de cel făcut prin "Rabla", citat de Agerpres.

Un model care să poată să se adreseze persoanelor aflate în sărăcie energetică. Nu vreau să spun încă prea multe, pentru că este în consultare în momentul de faţă. Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică. E foarte clar că pe partea de mediu nu putem să scăpăm de poluare fără să electrificăm.

În cazul Fondului Social pentru Climă vor fi finanţări pentru UAT-uri, pentru persoane juridice. Vorbim de programe de finanţare a unor microbuze electrice şcolare pentru mediul rural, pentru că acolo avem o problemă de mobilitate, în mediul periurban, nu neapărat mediul rural, problemă de multe ori acoperită de către operatori privaţi cu nişte maşini foarte vechi", a afirmat Roşca.



Acesta a menţionat că, în ceea ce priveşte reţeaua naţională de staţii de reîncărcare pentru maşinile electrice, s-au derulat două programe prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

"Pe partea reîncărcare avem în finalizare, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, două programe naţionale pentru instalarea de staţii de reîncărcare. A fost un program prin care foarte multe localităţi din mediul rural şi-au instalat staţii de putere medie, de doar 50 de kilowaţi. Mai important de atât, există proiectul prin care sunt montate staţii de mică putere în curent alternativ în municipalităţi, încărcare peste noapte. Toate statisticile globale arată că undeva în jur de 80 - 85%, în funcţie de regiunea de pe glob, în România este undeva la peste 80%, din toate încărcările au loc acasă sau la destinaţie, că e hotel, restaurant, locul de muncă în care maşina stă mai multe ore", a subliniat reprezentantul MMAP.