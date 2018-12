Cum sa folosesti autoturismul in bune conditii si in anul 2019

Fiecare sofer stie ca ingrijirea masinii personale trebuie sa insemne un lucru important in viata daca vrea sa o utilizeze cat mai mult timp. Autoturismul, fie nou-nout, fie la mana a doua, vine impreuna cu responsabilitati, asa ca trebuie sa ai grija de toate intr-un mod cat mai adecvat, altfel vei fi nevoit sa platesti o multime de bani pe diverse cheltuieli legate de masina. Cand ti-e lumea mai draga, atunci vei fi nevoit sa scoti din buzunar o anumita suma pentru a schimba o piesa, pentru a cumpara anvelope etc.

Din pacate, foarte putini oameni isi permit sa isi schimbe masina ori de cate ori au chef, iar acest lucru ii determina sa nu uite sa ii faca reviziile periodice si sa asculte toate recomandarile mecanicilor calificati. Pentru a avea un autoturism de cursa lunga, ingrijeste-l cu atentie, spala-l pentru a pastra vopseaua originala cat mai mult timp, fii atent sa folosesti lichidele si piesele in conformitate cu marca masinii atunci cand trebuie sa le inlocuiesti. In acest sens, gaseste un magazin online, cu preturi accesibile si cumpara ce ai nevoie, de exemplu pompa de apa Audi, curea distributie BMW etc.

Iata cateva sfaturi pentru a avea o masina buna si anul urmator:

Nu merge niciodata cu prea putina benzina in automobil. Specialistii sunt de parere ca vei consuma mai mult, in mod paradoxal, si masina se va uza mai repede pentru ca pompa de benzina lucreaza mai mult pentru a atrage combustibilul din rezervor. In ziua de astazi, pretul benzinei este destul de scazut iar daca vei cauta aici vei gasi cateva informatii in acest sens, deci nu ai de ce sa te zgarcesti inutil;

Gaseste un mecanic bun care sa te ajute sa ai grija de masina. De foarte multe ori, va trebui sa apelezi la el pentru diverse probleme si esti nevoit sa ai o relatie cat mai buna, mai ales daca masina ta nu are garantie;

Daca auzi niste sunete ciudate, observi scurgeri si pierderi de lichid de racire, pompa de apa s-ar putea sa fie defecta. Probabil ca vei trece cu vederea si vei da muzica mai tare, ceea ce e gresit din start pentru ca motorul se va supraincalzi si masina se va strica. Da o raita pe rafturile unui magazin de profil si cauta pompe de apa pentru Audi a4 pentru a creste sansele de viata lunga ale masinii tale;

Uleiul pentru masina trebuie sa fie cel specificat de producator, nu altul, pentru ca ar putea duce la aparitia diferitelor probleme. Nu poti sa folosesti ulei pentru masini mari cand tu ai doar un autoturism mic;

Filtrele au un rol esential si nu trebuie sa uiti cumva sa le schimbi pentru ca ele protejeaza diverse sisteme ale masinii. Nu este costisitoare aceasta operatiune, asa ca tine minte ca mai bine sa previi decat sa inlocuiesti;

Automobilul se poate strica cand iti este lumea mai draga, iar problemele te pot coplesi si te pot scoate din zona de confort. Realizeaza un fond de reparatii pe care sa-l accesezi in cazuri speciale, in asa fel incat sa nu fii nevoit sa amani reparatiile pana cand va fi mult prea tarziu;

Foarte important este sa nu conduci agresiv, ci sa calci doar din cand in cand acceleratia. Prudenta este vitala la volan.

In concluzie, daca vrei sa ai o masina in stare de functionare in anul care urmeaza, tot ce trebuie sa faci este sa ai grija cum se cuvine de ea.