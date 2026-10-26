Dacia Jogger a fost aleasă cea mai bună mașină pentru familiile mari. Britanicii o recomandă pentru achiziţia la "mâna a doua"

Dacia pregăteşte noua generaţie Jogger. Sursa foto: Dacia.ro

Dacă aveți nevoie de o maşină care să facă față cerințelor familiei, alegerea unui autoturism second-hand v-ar putea ajuta să economisiți bani, oferindu-vă totodată acces la cele mai recente tehnologii și sisteme de siguranță, informează experţii auto britanici de la Autoexpress. Specialiştii britanici în testele rutiere au condus fiecare mașină de familie disponibilă pe piața din Marea Britanie și consideră că Dacia Jogger este cea mai bună alegere.

Având în vedere multitudinea de mașini de familie rulate disponibile pe piață, selectarea modelului ideal nu este întotdeauna o sarcină ușoară. Aici intervine ghidul nostru dedicat mașinilor de familie rulate.

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Cele mai bune mașini de familie rulate pun accent pe un raport optim între preț și spațiul oferit. Deși caroserii precum sedanurile de mari dimensiuni, hatchback-urile și monovolumele (MPV-uri) – care reprezentau cândva baza transportului familial cotidian – au ieșit, într-o oarecare măsură, din tendințele actuale, acestea pot oferi în continuare un raport excelent între preț și valoare.

SUV-urile și crossoverele sunt, de asemenea, opțiuni excelente pentru familii, mai ales că există o ofertă foarte bogată pe piața mașinilor rulate. Deși aceste tipuri de caroserii nu sunt incluse în lista de față, am creat o pagină dedicată celor mai bune SUV-uri rulate.

Dacia Jogger, cea mai bună mașină pentru familiile cu mulţi copii

Întrucât segmentul mașinilor de familie este extrem de competitiv, producătorii s-au concentrat pe îmbunătățirea calității și a tehnologiilor disponibile. Astfel, chiar și modelele din gama de bază includ, în echiparea standard, dotări precum pilot automat adaptiv, sistem de navigație, senzori de parcare sau compatibilitate cu Apple CarPlay și Android Auto. Aceasta este o veste excelentă dacă sunteți în căutarea unei mașini de familie având un buget limitat, deoarece puteți obține mai mult pentru banii investiți.

Experții noștri în testele rutiere au condus fiecare mașină de familie disponibilă pe piața din Marea Britanie și consideră că Dacia Jogger este cea mai bună alegere. Acest MPV s-a clasat pe primul loc datorită combinației dintre costurile reduse de utilizare, deprecierea scăzută, capacitatea de șapte locuri și un nivel ridicat de caracter practic.

Dacă aveți nevoie de o mașină cu motor diesel și șapte locuri, Ford S-MAX reprezintă o alternativă excelentă la modelul Jogger în segmentul MPV.

Nu toată lumea își dorește un MPV ca mașină de familie; în acest caz, o opțiune potrivită este Skoda Octavia Estate. Aceasta oferă mult spațiu, costuri de utilizare reduse și este echipată cu numeroase soluții din gama „Simply Clever” specifice mărcii Skoda.

Dacia Jogger

De ce s-o cumperi? Oferind un raport calitate-preț excelent, atât ca mașină nouă, cât și second-hand, Jogger se remarcă printr-o versatilitate remarcabilă.

"Apreciem foarte mult mașinile Dacia, maşini pragmatice care oferă o valoare excelentă, o opinie împărtășită și de proprietari, după cum o demonstrează rezultatele remarcabile obținute de marcă în sondajele noastre „Driver Power”. Jogger este cel mai versatil și practic model din gama companiei, îmbinând ingenios capacitatea de șapte locuri a unui monovolum (MPV) cu un design care amestecă trăsături de SUV și de break.

Spre deosebire de multe alte vehicule de transport persoane de dimensiuni mai mici, rândul din spate de scaune este spațios, iar interiorul este prevăzut cu numeroase dotări utile pentru familii, precum măsuțe rabatabile, suporturi pentru pahare și diverse spații de depozitare. Prin rabatarea scaunelor, Jogger oferă un volum de încărcare de 1.809 litri – mai mult decât un Volvo V70. Iar dacă acest spațiu nu este suficient, poți utiliza barele de plafon modulare pentru a transporta biciclete sau cutii portbagaj.

De asemenea, Dacia Jogger oferă o experiență la volan surprinzător de plăcută. Sigur, nu poate fi considerată o mașină rapidă, dar atât motorizarea pe benzină de 1,0 litri (turbo), cât și varianta hibridă de 1,6 litri se comportă remarcabil, în timp ce suspensia absoarbe eficient denivelările. Consumul redus de combustibil înseamnă, de asemenea, că Jogger va fi destul de economic de utilizat.

Cele mai accesibile exemplare din 2022 pot fi găsite la prețuri de aproximativ 10.000 de lire sterline, în timp ce o versiune Hybrid Extreme – utilizată anterior ca mașină de prezentare – poate fi achiziționată cu mai puțin de 20.000 de lire sterline. Considerăm că varianta de echipare intermediară, „Expression” – bine dotată și echipată cu motorul în trei cilindri de 1,0 litri – reprezintă alegerea ideală din gamă; aceasta include dotări precum un ecran tactil de opt inchi, climatizare și acele bare de plafon ingenioase.

Totuși, având în vedere economiile pe care le poți face optând pentru un exemplar aproape nou, nu te-am condamna dacă ai alege varianta hibridă (HEV) – eficientă și economică – în echiparea superioară „Extreme" - potrivit sursei amintite.

În top 10, Dacia Jogger este urmată de Ford S-MAX, Skoda Octavia Estate, Peugeot 408, Tesla Model Y, Vauxhall Insignia, Skoda Superb, Mazda 6, Volkswagen Passat, Toyota Prius.

Dacia pregăteşte noua generaţie Jogger

Dacia pregătește o nouă generație a modelului Jogger, cu șapte locuri, care va însoți viitoarea generație a modelului Sandero, programată pentru 2028. Se reia astfel o rețetă de succes, care, în viitor, va include, în premieră, și o opțiune de motorizare electrică.

Într-o discuție purtată la cadrul Salonului Auto de la Paris de anul acesta, directorul de design al Dacia, David Durand, a confirmat pentru sursa amintită că un nou Jogger face parte integrantă din ofensiva de produse a companiei, pe măsură ce marca intră într-o nouă etapă de lansări de modele.