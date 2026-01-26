Dacia Sandero rămâne lider al vânzărilor auto în Europa, iar modelul Duster se menține în Top 10 cele mai cumpărate mașini

Mașină Dacia Duster. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Dacia Sandero îşi menţine poziţia de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne în top 10, constructorul auto de la Mioveni depăşind pragul de zece milioane de vehicule vândute la nivel global, de la lansarea primului Logan, în anul 2004, arată o analiză a specialiştilor Romanian Economic Monitor (RoEM) - UBB FSEGA, potrivit Agerpres.

Datele incluse în proiectul de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) arată că Dacia şi Ford generează 9% din exporturile anuale ale României.

„Conform datelor finale, în 2024, în Europa au fost vândute aproximativ 268.000 de unităţi Dacia Sandero, iar un alt model al mărcii, Dacia Duster, a revenit în top 10 al celor mai vândute modele, ocupând locul nouă, cu circa 175.000 de unităţi livrate, după ce a mai ocupat acelaşi loc în 2022.

Cele mai recente date disponibile pentru 2025, aferente perioadei ianuarie-noiembrie, arată că Sandero îşi menţine poziţia de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne, de asemenea, în top 10. Ca urmare a obţinerii acestor performanţe, Dacia a depăşit pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global de la lansarea primului Logan, în anul 2004”, se menţionează în analiza de specialitate.

Prima generaţie Dacia Sandero a fost lansată în 2008, iar, în prezent, modelul aflat pe piaţă este a treia generaţie, încadrat în segmentul B al autoturismelor de clasă mică. Creşterea semnificativă a calităţii modelului din a doua generaţie a dus la obţinerea unui succes considerabil în Europa, Sandero intrând în 2019 în top 10 al celor mai bine vândute automobile pe poziţia a şaptea.

„Chiar dacă în România popularitatea mărcii Dacia a fost mereu ridicată, datorită raportului favorabil preţ-calitate şi nivelului tehnic adecvat, marca a reuşit între timp să-şi consolideze o poziţie puternică şi pe piaţa europeană, câştigând încrederea unui public larg”, susţine prorectorul UBB Cluj-Napoca şi coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA, Levente Szasz.

„Criteriul preţului a devenit tot mai important în deciziile de cumpărare”

Potrivit sursei citate, Dacia derulează activităţi de asamblare atât pe piaţa europeană, cât şi pe cea din Africa de Nord, prin intermediul uzinei din Maroc.

„Cea de-a treia generaţie a continuat această evoluţie, păstrând totodată unul dintre cele mai importante avantaje competitive: preţul accesibil. Acest aspect a devenit tot mai relevant în ultimii ani, în condiţiile în care, în ultimii cinci ani, preţul mediu al autoturismelor din segmentul B a crescut cu aproape 22% în Europa.

Ca urmare, criteriul preţului a devenit tot mai important în deciziile de cumpărare. Această tendinţă este confirmată şi de faptul că pe locul al doilea în clasamentul european al vânzărilor se află tot un model de clasă mică, Renault Clio. Deşi acesta este de mult timp un model popular, până în 2021 clasamentul era dominat în mod tradiţional de Volkswagen Golf”, explică Otto Csiki, cercetător al echipei RoEM-UBB FSEGA.

Două treimi din producţia Dacia Duster sunt asamblate în România, la Mioveni

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, compania se află pe locul al doilea în topul celor mai mari companii din România, cu vânzări de peste 5,5 miliarde de euro (în 2024), imediat după liderul clasamentului, OMV Petrom. Raportat la numărul de angajaţi, constructorul se află pe poziţia a şaptea la nivel naţional, cu aproximativ 11.000 de angajaţi.

„Cererea ridicată din Europa pentru modelele Dacia se reflectă direct şi în volumul exporturilor României. Conform celor mai recente date, aproximativ 9% din valoarea totală a exporturilor ţării provine din exportul de autoturisme (Dacia şi Ford împreună). Sectorul auto reprezintă astfel un pilon strategic al economiei româneşti, la care Dacia contribuie în mod semnificativ.

Deşi majoritatea modelelor Sandero sunt produse în uzina din Maroc, aproximativ două treimi din producţia Duster sunt asamblate la Mioveni. În acest context, prezenţa constantă din ultima perioadă a modelului Duster în top 10 reprezintă o veste deosebit de bună pentru producţia auto din România”, a subliniat specialistul.

Romanian Economic Monitor este un proiect de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin care cei şase cercetători ai universităţii implicaţi în acest demers ştiinţific publică o serie de date economice în forma unor infografice interactive, menite să arate o imagine comprehensivă, actualizată în timp real, a situaţiei economice din România.