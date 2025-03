De ce nu este bine să calci ambreiajul când frânezi. Greșeala pe care o fac majoritatea șoferilor, potrivit lui Titi Aur

Acest obicei greșit vine, în mare parte, din timpul școlii de șoferi, unde elevii sunt învățați să apese ambreiajul înainte de a opri complet. Sursa foto: Facebook

Mulți șoferi au obiceiul de a apăsa ambreiajul în timpul frânării, fără să își dea seama că acest lucru nu doar că este greșit, dar poate duce și la pierderea controlului mașinii. Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a explicat de ce această practică nu este recomandată și cum ar trebui să procedăm corect.

„Foarte mulți șoferi calcă ambreiajul și atunci când nu trebuie. Din păcate, am găsit șoferi care conduc de 30 de ani. Am avut chiar un caz și când i-am spus, fiind în dreapta, că nu se face așa, mi-a tăiat-o foarte scurt și mi-a spus Lasă-mă în pace! Fac asta de 30 de ani. Îmi spui că nu e bine ce fac? Și atunci am spus da, vă spun că nu e bine ce faceți”, a declarat Titi Aur.

Acest obicei greșit vine, în mare parte, din timpul școlii de șoferi, unde elevii sunt învățați să apese ambreiajul înainte de a opri complet. „Instructorul te învață că, de fiecare dată înainte de a opri, înainte de a iniția oprirea, să calci ambreiajul. Pe urmă frâna, se scoate din viteză și pe urmă iei piciorul de pe ambreiaj. Acest lucru este valabil și foarte important în timpul școlii de șoferi, pentru că atunci se merge cu 30, maxim 40 km/h și, pentru a proteja mașina, instructorul te învață să calci ambreiajul de fiecare dată”, explică specialistul.

Frânarea cu ambreiaj Există în continuare foarte mulți oameni care conduc o mașină cu transmisie manuală și folosesc greșit ambreiajul. Voi cum procedați? #TitiAur #civilizatieprineducatie #ATA #AcademiaTitiAur #educatierutiera Publicată de Titi Aur pe Marţi, 18 februarie 2025

Problema apare atunci când șoferii continuă să aplice această tehnică și după ce termină școala de șoferi. „După ce termini școala, ar trebui să înțelegi că nu trebuie să faci așa și că nu trebuie să calci ambreiajul la fiecare frânare. Cum facem? Frânăm, accelerăm, frânăm, accelerăm, iar doar atunci când schimbăm viteza, călcăm ambreiajul, retrogradăm sau trecem într-o treaptă superioară și luăm piciorul de pe ambreiaj. Frâna și ambreiajul nu trebuie acționate împreună decât atunci când suntem la limita opririi, când avem 10-20 km/h și urmează să scoatem din viteză.”

În timpul frânării, este esențial să folosim atât frâna de motor, cât și frâna de picior. „Simpla ridicare a piciorului de pe accelerație înseamnă frână de motor. Aceasta este dublată de frâna de picior atunci când este nevoie să reducem mai mult decât prin frâna de motor. Dacă suntem cu piciorul pe ambreiaj, practic nu mai beneficiem de frâna de motor, dar în același timp riscăm să blocăm roțile, ceea ce duce la pierderea controlului, mai ales pe suprafețe cu aderență scăzută”, explică expertul.

Pentru a avea o conducere sigură, mașina trebuie să fie cuplată, adică motorul și transmisia să fie legate. „Ambreiajul face și desface legătura dintre motor și transmisie în funcție de cum acționăm noi pedala. Și asta trebuie făcut doar atunci când schimbăm viteza, nu la fiecare frânare”, concluzionează Titi Aur într-o postare pe Facebook.