Demonstrații practice la Smart Urban Mobility. Tehnologia redefinește transportul urban

1 minut de citit Publicat la 15:16 08 Oct 2025 Modificat la 15:16 08 Oct 2025

Astăzi încep demonstrațiile practice din cadrul evenimentului Smart Urban Mobility, parte a Salonului Auto București de la Romexpo. Evenimentul aduce în prim-plan modul în care tehnologia transformă felul în care ne deplasăm și cum soluțiile digitale pot modela orașele viitorului.

Smart Urban Mobility reunește producători auto, investitori, autorități și universități de top, care prezintă cele mai noi inovații dedicate transportului inteligent și sustenabilității urbane.

De la ora 16:30, vor fi prezentate cele mai recente soluții inteligente și aplicații pentru gestionarea traficului în marile orașe, destinate atât șoferilor, cât și pietonilor sau turiștilor. La standul Antena 3 CNN are loc o ediție specială a emisiunii 24IT, axată pe cele mai noi gadgeturi și tehnologii din domeniul mobilității.

Tot astăzi, de la ora 17:00, va avea loc o sesiune dedicată analizei sezonului de Formula 1, cu accent pe cele mai recente curse și evoluțiile tehnologice din competiție.

Evenimentul Smart Urban Mobility continuă să exploreze tendințele majore ale industriei auto, punând accent pe sustenabilitate, digitalizare și mobilitate verde.

La Romexpo, vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele de mașini, prototipuri și proiecte de cercetare. Atmosfera este animată de pasionați ai industriei auto, familii și tineri curioși care descoperă soluțiile ce pot schimba transportul urban al anului 2025.

Salonul Auto București poate fi vizitat până duminică, oferind o perspectivă completă asupra viitorului mobilității și tehnologiilor verzi din România.