Giganții auto europeni au suferit pierderi de 8 miliarde de euro din cauza tarifelor lui Trump: "Nu vor mai suporta singuri costurile"

Producătorii auto europeni au fost afectați de costuri tarifare de peste 8 miliarde de euro de când Donald Trump a majorat taxele de import, industria pregătindu-se pentru o nouă escaladare a războiului comercial cu SUA, potrivit FT.

Cifra, bazată pe declarații publice ale directorilor de la Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis și Volvo Cars, a acoperit anul 2025 și primele trei luni din 2026.

SUA au majorat taxele vamale pentru mașinile europene la 27,5%, de la 2,5% la 3 aprilie anul trecut, ca parte a campaniei de creștere a tarifelor vamale impuse de președintele Trump. Rata a fost ulterior redusă la 15% după un acord comercial SUA-UE din august, dar a afectat în continuare puternic producătorii de automobile.

„Mediul operațional s-a deteriorat semnificativ”, a declarat directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, investitorilor luna trecută, avertizând asupra costurilor vamale americane de 4 miliarde de euro în acest an. „În acest context, măsurile de creștere a costurilor nu vor fi suficiente. Trebuie să ne remodelăm fundamental modelul de afaceri.”

Spectacolul unor tarife și mai mari se profilează după ce președintele SUA a amenințat luna aceasta că va majora taxele vamale pentru importurile de mașini europene la 25%, acuzând blocul comunitar că nu respectă acordul de anul trecut. El a acordat UE termen până la începutul lunii iulie pentru a implementa acordul comercial cu SUA.

Directorul financiar al Audi, Jürgen Rittersberger, a declarat reporterilor săptămâna aceasta că o creștere a tarifelor auto ar pune o „povară semnificativă” asupra producătorului, care este una dintre cele 10 mărci din grajdul Volkswagen.

Tarifele au adăugat provocărilor cu care se confruntă producătorii auto europeni, care se confruntă deja cu o concurență puternică în China și se confruntă cu costurile tranziției către vehiculele electrice.

Volkswagen a raportat costuri tarifare în SUA de 3,6 miliarde de euro de la implementarea ratelor mai mari, cea mai mare lovitură în rândul grupurilor auto din Europa. BMW a raportat costuri tarifare de aproximativ 2,1 miliarde de euro, inclusiv taxe la importurile în UE din SUA și China, în timp ce Mercedes-Benz a raportat costuri tarifare de 1,3 miliarde de euro.

Stellantis a raportat costuri tarifare de 1,2 miliarde de euro, dar prezența producătorului în SUA al mărcilor Chrysler, Dodge și RAM Trucks a însemnat că o proporție mai mare a acestor costuri a fost legată de comerțul dintre SUA, Mexic și Canada.

Dacă Trump și-ar îndeplini rapid amenințarea cu tarife de 25% pentru automobilele europene, acest lucru ar putea costa cei trei producători auto germani - Volkswagen, BMW și Mercedes - încă 2,6 miliarde de euro în 2026, potrivit analiștilor de la Bernstein.

Producătorii auto ar examina măsuri pentru a compensa costul oricărei creșteri a tarifelor, dar creșterile ulterioare de prețuri ar putea reduce volumele de vânzări, a declarat analistul Bernstein, Stephen Reitman.

Având în vedere că profiturile grupurilor auto europene sunt deja sub presiune, „este foarte greu de așteptat ca producătorii să absoarbă singuri toate acestea”, a spus el.

Audi a declarat că speră că discuțiile dintre SUA și UE vor „evita orice creștere suplimentară a tarifelor”.

Producătorul premium pregătește lansarea noului său SUV de lux Q9 cu trei rânduri de scaune, care a fost conceput având în vedere preferința consumatorilor americani pentru mașini mai mari.

Dar noul model emblematic va fi produs la Bratislava, ceea ce înseamnă că toate exporturile către SUA se vor confrunta cu tarife. Audi a vorbit despre posibilitatea înființării unei unități de producție în SUA pentru a eluda tarifele, dar nu a fost încă luată o decizie cu privire la investiție. Directorul executiv al BMW, Oliver Zipse, a declarat că speră la un acord cu administrația americană, mult așteptat de producătorii auto europeni, care ar oferi o reducere a tarifelor companiilor precum a sa, care produc mașini în țară.

„Avem mult sprijin [în administrație], dar, bineînțeles, numai dacă prima parte a acordului este realizată și de Uniunea Europeană”, a spus el.