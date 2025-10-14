Mașinile viitorului, energia solară și studenții români care schimbă industria, prezenți la Smart Urban Mobility

Ultima zi a Salonului Auto București 2025 a adus în atenția publicului zeci de mărci de mașini, premiere naționale și tehnologii inovatoare. Foto: Salonul Auto București

Cum va arăta viitorul mobilității urbane în următorii cinci ani și care sunt tendințele din industria auto — am aflat la cel mai important eveniment dedicat soluțiilor pentru transportul urban, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București.

În cadrul Smart Urban Mobility, a avut loc dezbaterea tematică Meet the Future, la care au participat reprezentanți ai marilor producători și comercianți de vehicule rutiere.

Ultima zi a Salonului Auto București 2025 a adus în atenția publicului zeci de mărci de mașini, premiere naționale și tehnologii inovatoare. Evenimentul a devenit o adevărată platformă de prezentare pentru viitorul industriei auto din România.

„Publicul a reușit, pe durata celor șase zile, să descopere tendințele auto. Au fost peste opt premiere naționale, mai mult de 450 de automobile expuse și un segment consistent de piese și accesorii, puternic reprezentat de către participanții expozanți”, a declarat Albert Kiss, co-organizator al evenimentului.

Un moment special al ediției din acest an a fost decernarea Bursei SAB 2025, competiție organizată în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care susține inovația tinerilor din domeniul tehnic.

„Așa cum i-am obișnuit pe tinerii studenți, suntem deja în al zecelea an de colaborare cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și la a opta ediție a decernării bursei SAB. Anul acesta, un grup de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câștigat marele premiu — bursa de 5.000 de euro oferită de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Salonul Auto București. Ei au prezentat o invenție 100% românească: panouri solare fabricate integral în România, care pot fi integrate în forma autovehiculului și îl ajută să se deplaseze exclusiv cu energie solară. Vehiculul are deja parcurși aproximativ 2.800 de kilometri și urmează să participe la competiții internaționale, în Australia și Belgia”, a explicat Sorin Rădăcineanu, co-organizator al Salonului Auto București.

Privind către viitor, organizatorii își propun să aducă ediția următoare la un nivel și mai înalt.

„Evenimentul își va păstra perioada tradițională, la începutul lunii octombrie. Sperăm ca anul viitor să încântăm publicul cu și mai multe premiere naționale. Lucrăm deja la acest lucru, împreună cu expozanții noștri, cărora le mulțumim încă o dată pentru participarea numeroasă de anul acesta”, a conchis Albert Kiss.