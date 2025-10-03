Mesaj de la Bruxelles: "Pariaţi pe mașinile autonome". De ce ar trebui ţările UE să fabrice autoturisme care se conduc singure

Mesaj de la Bruxelles: "Pariaţi pe mașinile autonome". Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat, vineri, Uniunea Europeană să dezvolte mașini autonome pentru a contribui la revitalizarea sectorului auto din regiune și la sporirea siguranței rutiere, conform Yahoo, care citează Reuters.

Şefa CE a pledat pentru o strategie „IA pe primul loc” în toate industriile strategice, cu accent deosebit pe mobilitate.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și China. Același lucru ar trebui să fie valabil și aici, în Europa”, a spus ea, adăugând că „IA pe primul loc” înseamnă și „siguranța pe primul loc”.

Ursula von der Leyen a propus crearea unei rețele de orașe europene pentru testarea vehiculelor autonome, menționând că 60 de primari italieni și-au manifestat deja interesul de a participa.

„Să facem acest lucru să se întâmple”, a îndemnat ea.

Von der Leyen a promis sprijinul blocului comunitar pentru dezvoltarea de vehicule „fabricate în Europa și fabricate pentru străzile europene”, sugerând că tehnologia inteligenței artificiale ar putea reduce congestia traficului, ar putea conecta zonele îndepărtate la transportul public și ar putea menține locurile de muncă în acest sector.

„Viitorul mașinilor – și al mașinilor viitorului – trebuie să fie fabricat în Europa”, a subliniat ea.

O maşină fără şofer poate primi amendă?

Dacă o mașină face o manevră ilegală, dar nu are șofer, poate primi amendă? - este întrebarea la care nu avut răspuns polițiștii din California. Incidentul s-a produs în timpul unei operațiuni de combatere a condusului sub influența alcoolului în orașul San Bruno, când agenții au tras pe dreapta un vehicul autonom care efectuase o întoarcere ilegală la semafor – fără ca nimeni să fie la volan.

„Pentru că nu exista un șofer uman, nu s-a putut emite o amendă – carnetele noastre de contravenții nu au o căsuță pentru «robot»”, a precizat poliția într-o postare pe rețelele sociale. Autoritățile au transmis că au notificat compania Waymo despre incident, adăugând că „sperăm că o reprogramare va împiedica vehiculul să mai facă astfel de manevre ilegale”.

Într-un comunicat, compania Waymo a declarat că sistemul său autonom de conducere, Waymo Driver, „este conceput pentru a respecta regulile de circulație”. „Investigăm această situație și rămânem dedicați îmbunătățirii siguranței rutiere prin experiența și cunoștințele acumulate continuu”.