Mobilitatea urbană se schimbă: autobuze electrice, stații rapide și inovații românești, prezentante la Smart Urban Mobility

Orașele se dezvoltă rapid, iar provocările legate de trafic și de poluare obligă autoritățile să regândească mobilitatea urbană.

Tranziția verde prinde contur în România: autobuze electrice, stații de încărcare rapide și tot mai multe soluții de micromobilitate devin realitate în marile orașe. Producătorii auto români lansează modele electrice și contribuie și ei la schimbarea industriei.

Toate aceste soluții au fost prezentate la Meet the Future, o dezbatere organizată de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.

În Cluj-Napoca, peste jumătate din flota de autobuze este electrică, iar prima stație de producere și alimentare cu hidrogen din România este în construcție. Bucureștiul introduce, la rândul său, tot mai multe autobuze electrice și dispune de un buget de un miliard de lei pentru transport verde în acest an. Și orașe mai mici, precum Deva, se pregătesc să introducă primele autobuze electrice românești pe străzi.

„Ne-am dorit un autobuz modern, ne-am dorit un autobuz care poate readuce mândria națională a producătorului român. Sunt mândru și sunt fericit să spun că avem încă multă forță de muncă calificată, multe creiere, multe persoane rămase care și-ar dori să-și readucă cunoștințele și să le pună în valoare pentru a crea ceva frumos și modern și pentru a scoate această tehnologie și în afara României, în Europa, unde am putea demonstra că noi suntem cei care putem produce și avem capacitatea de export. Noi încercăm să integrăm capacitățile sau anumite componente chinezești cu know-how-ul nostru european”, a explicat Andrei Scobioală, CEO producător autobuze electrice.

Rețeaua de încărcare s-a extins semnificativ în ultimii ani, iar acum, pe drumurile publice, există peste 2.000 de stații pentru vehicule electrice. Teama de a rămâne fără baterie în trafic a dispărut grație stațiilor mobile de încărcare, care oferă flexibilitate și rapiditate.

„Ideea de a aduce aceste stații mobile mi-a venit văzând creșterea numărului de autobuze electrice din București. Riscul de a rămâne cu un autobuz în pană, să rămâi fără curent din varii motive, este destul de mare când ai un număr mare de autovehicule”, spune Mircea Grădinaru, director distribuitor tehnologie electromecanică.

„Tendința este ca o oprire normală, la o benzinărie unde te oprești, mai bei o cafea, să se ajungă, inclusiv cu timpul de încărcare, spre acest interval de 20-30 de minute. Și noi importăm de la producătorii importanți din Europa aceste stații, cu puteri de până la 400 de kilowați, și încercăm să le implementăm cât mai mult. Însă există o limită din punct de vedere al infrastructurii energetice”, explică și Robert Pavel, producător stații de încărcare.

În plus, nici costurile pentru un vehicul electric nu mai sunt atât de ridicate. Apar tot mai mulți producători, inclusiv români, care aduc în piață modele noi. În România, prețul unei mașini electrice pleacă de la 20.000 de euro.

„În 2026 văd evoluții absolut spectaculoase în domeniu. Văd mult mai multe mașini electrice, mult mai multe mașini definite de software, mult mai multe mașini versatile, pentru că acestea au câteva avantaje evidente. Odată că au costuri foarte mici de operare – cost de transport, costul acela de combustibil, între ghilimele – și costuri foarte mici de mentenanță, având mult mai puține piese în mișcare, nu au filtre de ulei. Practic, singurele consumabile care se schimbă sunt plăcuțele de frână la un vehicul electric”, a concluzionat Liviu Nistoran, producător mașini electrice.

