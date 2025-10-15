O țară din Europa va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice: „Preţul va creşte semnificativ”

Norvegia este stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ AP/ Jessica Lynn Walker

Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata TVA de care beneficiază în prezent cei care achiziţionează vehicule noi cu emisii zero, a anunţat miercuri Guvernul de la Oslo, transmite AFP, potrivit Agerpres.

În bugetul său pentru 2026, Guvernul laburist propune, în prima fază, reducerea pragului de preţ dincolo de care achiziţia unui vehicul electric nou este supusă plăţii TVA, de la 500.000 de coroane (42.500 de euro) în prezent, până la 300.000 de coroane anul viitor. Apoi, în 2027, scutirea de la plata TVA (care în Norvegia este de 25%) ar urma să fie eliminată complet, indiferent de preţul de achiziţie.

În condiţiile în care Guvernul laburist este unul minoritar, această propunere necesită în continuare acordul partenerilor săi parlamentari şi, prin urmare, este supusă modificărilor.

„Ne-am stabilit obiectivul ca toate autoturismele noi să fie electrice până în 2025 şi, cu o pondere de 95% a vehiculelor electrice în acest an, putem spune că obiectivul a fost aproape atins”, a declarat ministrul norvegian de Finanţe, Jens Stoltenberg, într-un comunicat. „De aceea a venit momentul să eliminăm treptat facilităţile”, a adăugat Stoltenberg.

În paralel, Guvernul de la Oslo intenţionează să majoreze o taxă care se aplică pentru automobilele echipate cu motoare pe ardere internă, ceea ce va continua să facă achiziţionarea de maşini cu emisii zero o operaţiune relativ atractivă din punct de vedere financiar.

„Preţul maşinilor electrice va creşte semnificativ”

Chiar dacă este cel mai mare producător de hidrocarburi din Europa, în afara Rusiei, Norvegia are cea mai mare rată de penetrare a maşinilor electrice din lume.

În luna septembrie, aceste vehicule au reprezentat 98,3% din înmatriculări, aducând cota lor de piaţă de la începutul anului la 95%.

„Indiferent dacă sunt noi sau second-hand, preţul maşinilor electrice va creşte semnificativ”, a declarat secretarul general al Asociaţiei utilizatorilor de automobile electrice din Norvegia, Christina Bu, pentru postul de televiziune TV2. Ea a criticat acest lucru ca fiind „o veste oribilă pentru politica climatică” şi a cerut o eliminare mai eşalonată a subvenţiilor.

Scutirea de la plata TVA reprezintă în prezent un cost de 17,5 miliarde de coroane (1,5 miliarde de euro) pentru finanţele publice, a subliniat Guvernul de la Oslo.