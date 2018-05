(P) Cum sa obtii fisa medicala pentru permisul auto, atunci cand acesta a expirat?

Un permis auto expirat este o problema, mai ales ca in trecut schimbarea acestuia putea sa dureze zile intregi, uneori chiar saptamani. Daca punem la socoteala si actele aditionale necesare intocmirii acestui document, putem trage concluzia ca este un lucru anevoios de obtinut.

Din fericire, in prezent, exista o serie de solutii care nu mai implica drumuri peste drumuri, la ghisee si cabinete de la marginea orasului. De acum poti face un singur drum, cel pana la ghiseul Serviciului Public Comunitar - Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule de pe raza domiciliului tau.

Astfel, pentru a-ti reintra in drepturile de a sofa, dosarul cu care te prezinti la ghiseul de mai sus trebuie sa contina urmatoarele documente:

- fisa detinatorului permisului de conducere;

- actul de identitate in original si copie;

- dovada platii contravalorii permisului de conducere – 68 de lei;

- fisa medicala pentru permis auto din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a conduce.

Vestile bune nu se opresc aici! Acum poti obtine fisa medicala pentru permis auto intr-un timp foarte scurt, cu o singura deplasare! Poti spune la revedere orelor in sir, pierdute pe la cozi sau pe holurile clinicilor, asteptand sa ti se elibereze actele medicale de care ai nevoie.

Tocmai de aceea, clinica StandardMed vine in ajutorul clientilor din Bucuresti cu cel mai bun raport calitate-pret pentru fisa medicala pentru permisul auto, garantand eficienta maxima! Astfel, la doar 125 de Lei, poti obtine fisa medicala pentru permisul auto in doar o ora si jumatate de la momentul completarii formularelor. Daca acest interval este depasit, ti se va restitui jumatate din suma achitata!

Amplasata in centrul Bucurestiului, in zona Armeneasca, pe bulevardul Carol, la numarul 45, clinica specializata StandardMed iti ofera acum posibilitatea de a obtine fisa medicala pentru permisul auto intr-o singura vizita. Datorita experientei medicilor, acest lucru se va face cu un maxim de profesionalism si eficienta! Tocmai de aceea, toate examinarile necesare pentru a obtine fisa medicala se fac in aceeasi locatie, intr-un timp foarte scurt. Acest fapt este posibil deoarece medicii de la toate cele 6 specialitati necesare, impreuna cu medicul sef al unitatii sunt prezenti in acelasi interval orar, astfel putandu-se obtine fisa medicala in cadrul aceleiasi vizite!

Care sunt actele necesare pentru obtinerea fisei medicale?

Vei gasi la receptia clinicii acreditate StandardMed toate formularele necesare. De aceea, pentru a face economie de timp, va trebui sa te prezinti cu urmatoarele documente:

– buletin / carte de identitate;

– ochelari de vedere, daca este cazul;

- adeverinta medicala de la medicul de familie.

Atentie: cei care sunt luati in evidenta la medicul de familie cu boli cronice, au obligatia sa solicite de la acesta o adeverinta medicala in care sa se stipuleze ca sunt apti pentru a conduce. De asemenea, cei care sufera de diabet, trebuie sa prezinte o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa apara dignosticul, tratamentul si recomandarea medicului ca sunt apti sa conduca.

Rezolvi acum totul, cu o singura deplasare, ieftin si usor! Vino si tu la clinica acreditata StandardMed si vei ramane cu siguranta surprins de eficacitatea si profesionalismul personalului medical!