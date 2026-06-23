Peste 1.100 de intersecții și treceri din București vor fi modernizate. Sectorul 3 se transformă complet: Cum vor arăta noile „zebre”

Proiect pentru modernizarea intersecțiilor din Sectorul 3 al Bucureștiului. Sursa foto: Primăria Sector 3

Primăria Sectorului 3 anunță depunerea pentru finanțare europeană a unuia dintre cele mai mari proiecte de siguranță rutieră din București. Investiția, în valoare de peste 391 de milioane de lei, vizează modernizarea a peste 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, cu prioritate în zonele din apropierea școlilor și în punctele cu trafic intens.

Potrivit autorităților, proiectul propune o schimbare vizibilă a modului în care arată infrastructura pietonală din sector, lucru care reiese și din imaginile cu proiectul care urmează să fie implementat. Acestea indică o transformare semnificativă a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor, concepute pentru a deveni mai sigure și mai ușor de utilizat de toți participanții la trafic.

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Intervențiile prevăzute includ supraînălțarea carosabilului la nivelul trotuarului pentru 826 de treceri de pietoni, modernizarea a 190 de intersecții în „T” și 84 de intersecții în „X”, dintre care 81 sunt amplasate în proximitatea unităților de învățământ.

Pe lângă reconfigurarea infrastructurii rutiere, proiectul prevede și dotări extinse pentru creșterea siguranței: instalarea a 3.460 de stâlpi de iluminat, 2.859 de sisteme dedicate iluminării trecerilor de pietoni, montarea a 212 panouri electronice cu mesajul „ATENȚIE PIETONI”, garduri pietonale inscripționate „ȘCOALĂ”, precum și marcaje tactile destinate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, va fi derulată o campanie de educație rutieră adresată copiilor și participanților vulnerabili la trafic.

Primăria Sectorului 3 va începe lucrările din fonduri proprii și amenajează primele 10 treceri de pietoni conform noilor standarde

Implementarea proiectului este estimată la șase luni de la semnarea contractului de finanțare. În paralel, până la aprobarea finanțării europene, Primăria Sectorului 3 anunță că va începe lucrările din fonduri proprii, urmând să amenajeze primele 10 treceri de pietoni conform noilor standarde.

Autoritățile estimează că impactul asupra siguranței rutiere va fi semnificativ. Numărul accidentelor grave din Sectorul 3 ar putea scădea de la aproximativ 76 pe an la 50, ceea ce înseamnă 26 de accidente grave evitate anual și aproximativ cinci vieți salvate în fiecare an. Pe durata de viață a investiției, estimată la 20 de ani, ar putea fi prevenite circa 530 de accidente grave. Analiza cost-beneficiu a proiectului indică un beneficiu net pentru societate de aproximativ 1,02 miliarde de lei.

Proiectul include și componente de dezvoltare durabilă și accesibilitate universală, printre care amenajarea de spații verzi, utilizarea iluminatului public LED adaptiv, soluții pentru gestionarea apelor pluviale, reciclarea materialelor rezultate din lucrări și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Prin această investiție, Primăria Sectorului 3 continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, cu accent pe siguranța pietonilor și pe crearea unui spațiu urban mai sigur și mai accesibil pentru întreaga comunitate.