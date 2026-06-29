Reguli și criterii care îți spun când e cazul să-ți schimbi mașina

O clientă semnează contractul de vânzare-cumpărare pentru o mașină nouă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru proprietarii de mașini care nu și-au schimbat autoturismul de mulți ani, decizia de a cumpăra unul nou este tot mai dificilă.

Costul vehiculelor noi a crescut semnificativ în ultimul deceniu, iar ratele lunare pentru mașinile cumpărate prin credit au ajuns la niveluri record. În același timp, automobilele moderne sunt mai fiabile și au o durată de viață mai mare, ceea ce îi determină pe mulți șoferi să amâne înlocuirea lor.

Specialiștii spun că nu există o regulă universală care să indice momentul în care o mașină trebuie schimbată, însă recomandă analizarea mai multor factori.

Prima regulă este așa-numita „regulă de 50%”. Dacă o reparație costă aproximativ jumătate din valoarea de piață a mașinii, proprietarul ar trebui să analizeze cu atenție dacă investiția mai este justificată, potrivit CNBC.

Totuși, mecanicii avertizează că această regulă nu trebuie aplicată automat. O reparație costisitoare poate prelungi cu câțiva ani viața unei mașini fiabile, astfel că nu reprezintă neapărat un motiv pentru înlocuirea acesteia.

Încrederea în mașină și numărul de kilometri

Al doilea criteriu este încrederea în automobil. Dacă problema este una izolată, precum defectarea transmisiei sau a compresorului instalației de aer condiționat, iar restul componentelor funcționează bine, păstrarea mașinii poate fi cea mai bună soluție.

În schimb, dacă apar reparații costisitoare în mod repetat, iar proprietarul nu mai are încredere că vehiculul îl poate duce în siguranță la destinație, poate fi momentul să ia în calcul cumpărarea altuia.

Experții subliniază că kilometrajul nu este întotdeauna un indicator relevant. Unele mașini cu peste 200.000 de kilometri sunt foarte fiabile, în timp ce altele pot crea probleme mult mai devreme. Încrederea proprietarului în automobil este, în multe cazuri, un criteriu mai important decât numărul de kilometri parcurși.

Ce calcule ar fi bine să faci

Ultimul pas este compararea costurilor totale. Specialiștii recomandă ca proprietarii să nu analizeze doar valoarea ratei pentru o mașină nouă, ci toate cheltuielile implicate: finanțare, asigurare, întreținere și reparații.

Pentru cei care dețin deja un autoturism achitat integral, este util să calculeze cât au cheltuit în ultimul an cu reparațiile și cât estimează că vor mai investi în perioada următoare, apoi să compare această sumă cu costul deținerii unei mașini noi.

Concluzia experților este că o mașină deja achitată ar trebui păstrată atât timp cât costurile totale de utilizare rămân mai mici decât cele ale unui înlocuitor. Totuși, orice astfel de analiză implică și o doză de estimare, deoarece nimeni nu poate anticipa cu exactitate ce reparații vor apărea în viitor.