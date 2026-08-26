Robotaxiurile Waymo ajung pentru prima dată în Uniunea Europeană. În ce oraș vor circula

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Waymo, compania de vehicule autonome din grupul Alphabet, compania-mamă a Google, vrea să lanseze la München un serviciu de robotaxiuri fără șofer spre sfârșitul anului viitor. Va fi prima intrare a companiei pe piața din Uniunea Europeană, scrie Euronews.

Primele mașini Waymo vor apărea pe străzile din München în următoarele săptămâni, dar pentru început vor avea încă șoferi la volan. În această etapă, vehiculele vor cartografia orașul și vor face teste pentru ca sistemul autonom Waymo Driver să fie adaptat la particularitățile traficului local.

Potrivit Business Insider, compania va începe cu o flotă mică de modele electrice Jaguar I-Pace, echipate cu cea mai nouă versiune a tehnologiei Waymo. „München este unul dintre cele mai importante centre din lume pentru mobilitate și tehnologie. Să devenim parte din acest oraș este un pas important în extinderea noastră globală”, a declarat Tekedra Mawakana, co-director executiv al Waymo.

Marea provocare: iarna

Una dintre principalele necunoscute este felul în care se vor descurca robotaxiurile pe zăpadă și gheață. Co-directorul Waymo, Dmitri Dolgov, a recunoscut că acestea rămân printre cele mai dificile condiții pentru mașinile autonome. În unele orașe americane cu ierni grele, compania păstrează încă șoferi de siguranță la bord.

Waymo mai are nevoie și de aprobările autorităților înainte de lansarea comercială și lucrează în prezent cu instituțiile federale, regionale și locale. Germania are însă din 2021 o legislație care permite circulația vehiculelor fără șofer în anumite condiții.

Anunțul a fost salutat de ministrul Economiei din Bavaria, Hubert Aiwanger, care l-a numit un „moment de referință”. Oficialii germani spun că vor ca Germania să devină unul dintre marile centre mondiale pentru dezvoltarea și producția tehnologiilor de conducere autonomă.

Waymo spune că a realizat până acum peste 20 de milioane de curse și a parcurs peste 350 de milioane de kilometri fără control uman direct.

Uber testează și el robotaxiuri la München

Waymo nu este singura companie interesată de München. În iunie, Uber și compania israeliană Autobrains au anunțat un program comun de robotaxiuri în același oraș, mizând pe infrastructura urbană, apropierea de marii producători auto germani și cadrul legislativ favorabil.

Vehicule autonome sunt testate și în Hamburg, într-un proiect Volkswagen, însă acestea circulă încă cu șoferi de siguranță la bord.

Waymo susține că robotaxiurile sale nu sunt gândite să înlocuiască transportul public, bicicleta sau mersul pe jos, ci să le completeze.