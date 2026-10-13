Rovinieta se poate plăti și după ce ai pornit la drum. Până când au timp șoferii să o achite

1 minut de citit Publicat la 12:03 13 Oct 2026 Modificat la 12:03 13 Oct 2026

Rovinieta se poate plăti și după ce ai pornit la drum Sursa foto: Getty Images

Odată cu intrarea în vigoare a noului regim al taxelor de drum, șoferii pot achita rovinieta pentru ziua în curs până la ora 24:00 a zilei următoare.

Legea 226/2023 permite șoferilor din România să achite rovinieta pentru ziua în curs până la ora 24 a zilei următoare, măsura fiind aplicată de la 1 octombrie, când au fost introduse reguli noi în ceea de privește taxarea autovehiculelor pe drumurile publice, potrivit avocatnet.ro.

Rovinieta trebuia plătită înainte de efectuarea unei călătorii, înainte de această dată.

Rovinietele vehiculelor înmatriculate în străinătate pot fi controlate pe loc: ”constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii în conformitate cu alin. (4) lit. a), în cazul utilizatorilor vehiculelor înmatriculate în alte state decât România, se fac pe loc, după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto”.

Legea mai prevede și că inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polițiștii rutieri, personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din punctele de control la frontieră și polițiștii de frontieră pot utiliza terminale de interogare pentru a verifica valabilitatea rovinietei în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state decât România.

Legea prevede că rovinieta se aplică numai vehiculelor ușoare, de până la 3,5 tone, iar posesorii vor plăti mai mult, în funcție de categoria mașinii, clasa de poluare a acesteia și durata de folosire a drumurilor publice.

Pentru vehiculele grele s-a introdus platforma TollRo, care presupune că taxarea se face prin înmulțirea numărului de kilometri parcurși cu valoarea unitară a TollRo.