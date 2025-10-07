Smart Urban Mobility debutează la Salonul Auto București: 6 zile dedicate viitorului transportului urban și mobilității verzi

Timp de șase zile, vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi tendințe în tehnologia auto. Foto: Salonul Auto București

Astăzi, la Romexpo, s-a deschis oficial cea de-a 22-a ediție a Salonului Auto București și Accesorii (SAB), evenimentul de referință al industriei auto din România. În cadrul acestuia, Antena 3 CNN organizează, pentru prima dată, Smart Urban Mobility — cel mai important eveniment dedicat soluțiilor inovatoare în domeniul transportului urban, al tehnologiilor verzi și al mobilității inteligente.

Timp de șase zile, vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice pentru orașe moderne, într-un spațiu care reunește lideri din domeniu, producători auto, inovatori și instituții implicate în dezvoltarea infrastructurii de transport a viitorului.

Evenimentul marchează totodată o punte între sportul automobilistic și industria auto, printr-o serie de interviuri, povești de succes și provocări, menite să arate cum inovația și pasiunea transformă constant modul în care ne deplasăm.

La deschiderea oficială a Salonului a participat și Ioan Cristian Șologon, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a subliniat importanța parteneriatului dintre autorități și mediul privat pentru modernizarea infrastructurii și tranziția către mobilitatea viitorului.

„Sunt onorat să fiu astăzi reprezentantul Ministerului Transporturilor la deschiderea celei de-a 22-a ediții a Salonului Auto. Acest salon este mai mult decât o expoziție — este un loc în care se întâlnesc inovația și pasiunea, locul unde își dau mâna cei care privesc îndeaproape, atât prezentul, cât și viitorul. Vă felicit pentru eforturi, suntem mândri să fim parteneri în această poveste.

Avem toată preocuparea de a duce lucrurile înainte, să fim prezenți cu infrastructură la nivel de viitor pentru România. În prezent, avem 1.280 km de autostrăzi și drumuri rapide, peste 800 km aflați în lucru și alți 500 km în pregătire, în faza de proiectare.

Respectăm inovația și vrem să respectăm obiectivul ca, până în 2050, să nu mai avem nicio victimă pe drumurile din România. În parteneriat cu toți cei prezenți aici, ne dorim să atingem acest țel, a declarat Ioan Cristian Șologon.”

Smart Urban Mobility

Smart Urban Mobility, parte integrantă a Salonului Auto București, aduce împreună 26 de expozanți și companii care propun soluții pentru tranziția spre mobilitatea verde, conectată și sustenabilă.

„Antena 3 CNN organizează anul acesta, pentru prima dată, Smart Urban Mobility în interiorul Salonului Auto București și Accesorii. E o provocare și le mulțumim tuturor celor 26 de parteneri care au venit ca expozanți în proiectul nostru,” a declarat Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Pe durata celor șase zile, vizitatorii pot participa la dezbateri, prezentări de inovație, demonstrații live și activități educative dedicate publicului larg, copiilor și pasionaților de tehnologie.