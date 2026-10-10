Smart Urban Mobility, despre proiectul viitorului. Soluții care pot reduce poluarea și crește eficiența energetică

Conferințele Smart Urban Mobility, organizate de Salonul Auto București & Accesorii în parteneriat cu Antena 3 CNN, au devenit un reper al evenimentului. Foto: Antena 3 CNN

Universitățile prezintă proiecte dedicate transportului viitorului la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București și Accesorii 2026. Studenții și profesorii discută despre transportul public electric, tehnologiile pe bază de hidrogen și vehiculele autonome, soluții care pot reduce poluarea și crește eficiența energetică. Printre participanți se numără și studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca din echipa ART TU, care au obținut locul al treilea la proba de eficiență în cadrul unei competiții internaționale de Formula Student, unde au concurat cu alte 80 de echipe.

În spatele acestui rezultat se află luni de muncă și ore întregi de pregătire.

„Fiecare are propria valoare și pentru noi toate contează. Însă premiul care ne-a adus cea mai multă bucurie este podiumul pe care l-am obținut vara aceasta în Germania la competiția formula „Student Germany”. Aceasta este cea mai de prestigiu competiție de formula „Student” și noi am reușit să luăm locul trei la proba de eficiență.

A fost o reușită destul de importantă pentru noi, având în vedere că am concurat cu alte 80 de echipe în cadrul acestei competiții. Echipe din întreaga lume”, a declarat Teona Maria Cotea, studentă, căpitanul echipei ART TU Cluj-Napoca.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: „Unde te vezi peste 10 ani? Ce o să faci? Unde o să faci?”

Pop Daniela, studentă: „Sper să fac tot ceva cu la fel de multă pasiune cum am demonstrat aici”.

Robert Mihai Andrei, student: „Eu sper să pot să reușesc să îmbin două dintre pasiunile mele și anume motorsportul și logistica și să dezvolt poate un business pe partea asta, dacă nu să continui pe partea de motorsport, pentru că îmi place ceea ce fac și exact ce spuneam, pasiunea mă determină să continui în direcția asta”.

Ștefania Oltean, studentă: „Mi-aș dori foarte mult să lucrez în motorsport, iar în echipă mi-am și găsit pasiunea pentru performance inginering și mi-aș dori foarte mult să fiu un strateg de cursă pe viitor. Indiferent de ce etapă a motorsportului mi-aș dori să fiu acolo”.

Teona Maria Cotea, studentă: „Mi-ar plăcea o carieră motorsport, cu siguranță, însă dacă nu va fi să fie ceva în direcția asta și dacă nu se ivi neapărat o oportunitate, planul B și planul care mă atrage foarte mult este zona de training de echipe. Mi-ar plăcea să continui în direcția aceasta și mi-ar plăcea să pot să ajut cu experiența pe care am acumulat-o și pe care continui s-o acumulez în partea de management echipe”.

Toni Olaru, student: „Având în vedere că echipa asta m-a ajutat atât de mult în viață și chiar m-a învățat atât de multe, mi-ar plăcea ca pe viitor să mă implic mai mult în mediu academic și să dau mai departe celorlalți studenți, celorlalte generații, tot ce am învățat eu și toate experiențele pe care le-am avut în această echipă și nu numai”.

Gabriel Prunean, asistent universitar, susține că:

„Fără partea de pasiune nu se poate să facă parte din această echipă, cu siguranță, pentru că sunt foarte multe ore de muncă, foarte multe nopți pierdute pentru a ajunge la performanțele acestea și din foștii membri ai echipei, mulți dintre ei au ajuns în companii de top”.