Soluții moderne bazate pe inteligența artificială pentru deblocarea traficului din România

Tehnologia de ultimă generație oferă o oportunitate unică de a rezolva problema traficului în marile aglomerări urbane. Profimedia Images

Traficul este una dintre cele mai mari probleme în marile orașe, dar există și soluții inteligente pentru fluidizarea acestuia. Sistemele moderne folosesc date în timp real și inteligența artificială pentru a ajusta, de exemplu, automat semafoarele și pentru a reduce astfel blocajele. Aceste tehnologii permit gestionarea mai eficientă a traficului, dar succesul depinde și de parteneriatul cu autoritățile locale. O astfel de soluție inteligentă a fost prezentată la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.

Tehnologia de ultimă generație oferă o oportunitate unică de a rezolva problema traficului în marile aglomerări urbane.

„La nivel de România, oferim soluții complete pentru un oraș conectat din toate punctele de vedere”, susține Bogdan Valentin Zărnescu, business development director.

Întrebat cum este utilizată inteligența artificială în domeniul traficului, acesta a explicat: „Totul pleacă de la datele care intră în sistem. În mod evident, ceea ce a contribuit — acest boom al inteligenței artificiale — este modul în care au apărut algoritmi care permit să faci o analiză în timp real. Sistemul nostru de trafic, în momentul de față, se bazează pe inteligența artificială pentru a face agregarea datelor, iar în baza lor se iau deciziile de modificare a fluxului de trafic în timp real, fără intervenție umană.”

Aceste sisteme sunt deja implementate în mai multe orașe din România, precum București, Cluj și Timișoara.

„În toate cele trei orașe funcționează așa cum ar trebui să funcționeze din punct de vedere teoretic sau software. Dar, așa cum am zis mai devreme, în funcție de informația care intră în sistem, rezultatul este ca atare. Ce ar trebui să se întâmple în fiecare dintre orașele acestea este ca deciziile și politicile pe care le ia orice administrație publică să fie aplicate cu maximă seriozitate și duse până la capăt”, a continuat el.

Implicarea autorităților locale este una dintre cele mai importante condiții pentru ca soluțiile inteligente de management al traficului să aibă succes.

În România există semafoare inteligente de aproape 20 de ani. Cu toate acestea, problemele sunt în continuare prezente.

„Atâta timp cât administrațiile locale nu duc până la capăt niște politici pentru ca lucrurile să funcționeze așa cum sunt trecute în lege, în codul rutier sau cum ar fi normal, se ajunge la dezordine — inclusiv în sistemele software. Toți senzorii instalați în sistem sunt afectați de foarte multe ori de intervenții ale unor terți care nu sunt coordonați de administrațiile publice într-un mod coerent, ca să zicem așa. Și atunci sistemul nu mai funcționează cum trebuie”, a concluzionat el.

Sistemul care are ca scop să ne facă viața mai ușoară în trafic a fost prezentat la Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.