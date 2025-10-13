Studenții din Cluj care au construit o mașină alimentată doar cu energie solară, marii câștigători ai Bursei SAB 2025

La Salonul Auto București, studenții au prezentat componente din autovehicul, dar și visul de a transforma energia verde în viitorul transportului. Foto: Antena 3 CNN

O echipă de tineri din Cluj a reușit ceva ce părea imposibil: a construit o mașină care funcționează exclusiv cu energie solară. Proiectul, numit SOLIS Hyperion, a fost desemnat câștigătorul bursei SAB 2025, competiție dedicată inovației în mobilitatea urbană inteligentă, desfășurată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. La Salonul Auto București, studenții au prezentat componente din autovehicul, dar și visul de a transforma energia verde în viitorul transportului.

Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca a fost desemnată câștigătoare a bursei SAB 2025. Tinerii au impresionat juriul cu Hyperion, un vehicul alimentat exclusiv cu energie solară.

„Funcționează foarte similar cu o mașină electrică clasică. Are și o baterie de capacitate destul de mică. Are un motor electric, iar motorul electric își ia energie din baterie, dar în același timp și din panourile solare. Putem merge, în principiu, până la infinit, menținând viteza de 70 km/h”, a explicat unul dintre studenții care au participat la proiect.

Modelul este cel mai avansat vehicul creat de echipa clujeană. Are șasiu din fibră de carbon, o suprafață solară de 6 m² și un design aerodinamic complet revizuit.

„Am reușit să realizăm primul vehicul în 2021, iar povestea a continuat prin implicarea studenților din Universitatea Tehnică. Inițiativa SOLIS este foarte mult și despre oameni, despre cum putem ajuta tinerii să devină următorii ingineri”, a spus Gabriela Andronache, membră a echipei SOLIS.

Concursul Bursa SAB, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București, a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție.

„Anul acesta am avut peste 20 de proiecte înscrise, proiecte foarte diferite — de la prototipuri de mașini, la viziere pentru motociclete sau diverse chatboturi special create pentru mobilitatea urbană smart. Avem tineri foarte inovatori și foarte inventivi, iar majoritatea celor care s-au înscris la Bursa SAB 2025 fac parte din campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a afirmat Tatiana Pascovschi, manager de proiect FDVDR.

Salonul Auto București este locul unde inovația și educația tehnică își găsesc spațiu și susținere.

„Noi, ca organizatori, încercăm și am încercat de fiecare dată, la fiecare ediție, să-i impulsionăm, să le oferim studenților o motivație în plus”, a explicat Sorin Rădăcineanu, co-organizator SAB.

„Am încercat să oferim, în cadrul Salonului Auto București, și această componentă educațională, în care să venim în sprijinul tinerilor inventatori. Noi venim ca o completare propriu-zisă. Ne bucură faptul că am putut și la București să recompensăm invenția lor”, a concluzionat Albert Kiss, co-organizator.

La concursul Bursa SAB 2025 a participat și echipa Horizon, care a creat un dispozitiv românesc ce transformă viziera căștii de motociclist într-un ecran inteligent, proiectând informațiile esențiale direct în fața ochilor.

„Se poate vedea navigația în partea dreaptă, viteza, notificări de pe telefon. Produsul nostru poate salva vieți. O greșeală poate fi fatală, așa că noi nu dăm voie la nicio greșeală și atenționăm din timp asupra oricărui pericol care i se poate întâmpla unui motociclist”, a spus Vlad Panțîru, din echipa Horizon.

Alături de proiectele dezvoltate de tânăra generație de inventatori, care fac parte din campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României – ediția 2025 a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României –, vizitatorii salonului au putut descoperi și invenții istorice semnate de Iustin Capră, printre care Soleta 125E, cea mai economică mașină din lume, și Oroles, un electro-scuter experimental.