Transportul sustenabil prinde viteză: tramvaiele Astra Imperio ajung în tot mai multe orașe

Marile orașe din România aplică modelul european și investesc în sistemul de transport în comun. Foto: Hepta

Un sistem de transport în comun sustenabil poate fi soluția pentru a diminua aglomerația din marile orașe. Investițiile în mijloacele de transport de ultimă generație fac diferența și decongestionează traficul, iar autoritățile locale au înțeles asta. Tramvaiele produse la Arad sunt folosite în orașe din toată țara, iar acestea au fost expuse și la Salonul Auto București.

Marile orașe din România, sufocate de trafic, aplică modelul european și investesc în sistemul de transport în comun. Tramvaiele de ultimă generație produse la Arad sunt folosite acum în întreaga țară. Modernizările au fost făcute în mare parte cu bani din PNRR.

„Ușor, ușor, există această tendință care se generalizează pentru întoarcerea și dezvoltarea transportului cu tramvaiul, lucru pe care îl vedem și în România, pentru că marile orașe din România au început să-și cumpere tramvaie — multe dintre ele, din fericire, tramvaie ale singurului producător din România. În afară de București, unde le vedem cu toții pe cele 100 de tramvaie Astra Imperio Metropolitan, am livrat în Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Galați, Brăila și ne pregătim și pentru participarea la alte proceduri, la Ploiești, de exemplu”, a afirmat Marian Mihail Călin, director general al producătorului de tramvaie.

Vagoanele produse la Arad au fost expuse zilele acestea și la Salonul Auto București.

„Sunt produse bune, cu tot subiectivismul meu și respectă toate standardele și reglementările în domeniu. Noi am fost anul trecut la Berlin, la cea mai mare expoziție de tehnologie feroviară din Europa, prezentând un tramvai pe care îl vedem expus și afară, la acest eveniment. S-a bucurat de un real succes. Marile orașe din Europa s-au întors la transportul cu tramvaiul din aceste motive — pentru că vehiculele sunt prietenoase cu mediul și, sigur, sunt și mult mai economice”, a mai spus el.

Cel mai mare contract al companiei rămâne cel semnat în 2021 cu Primăria Capitalei, care a achiziționat 100 de tramvaie pentru bucureșteni, la o valoare estimată la 200 de milioane de euro. Și Primăria din Belgrad vrea să achiziționeze 100 de tramvaie produse la Arad.