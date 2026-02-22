Un bărbat a fost ucis de agenții Secret Service în timp ce încerca să intre în reședința lui Trump la Mar-a-Lago

1 minut de citit Publicat la 16:28 22 Feb 2026 Modificat la 16:46 22 Feb 2026

Ofițer Secret Service. Un bărbat a fost ucis de agenți, duminică dimineață, în timp ce ar fi încercat să intre în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, a comunicat organizația. Foto: Getty Images

Agenții Secret Service, organizația care se ocupă de protecția președintelui american, au împușcat mortal un bărbat care ar fi încercat să intre prin efracție în reședința președintelui Donald Trump din Mar-a-Lago, relatează presa britanică.

Trump se află la Washington, D.C. în acest weekend, conform programului său.

El obișnuiește să își petreacă adesea weekendul la reședința sa din Florida.

Conform unui comunicat al Secret Service, duminică, în jurul orei 1:30 dimineața, un bărbat de aproximativ 20 de ani a fost împușcat de agenți după ce a intrat într-un "perimetru securizat" al reședinței președintelui SUA.

Suspectul avea asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil, potrivit agenției.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Agenții Secret Service și un adjunct de la Biroul Șerifului din comitatul Palm Beach l-au confruntat pe intrus.

Ofițerii au tras focuri de armă, fără a fi răniți, conform Secret Service.

Agenții federali spun că suspectul înarmat a ridicat arma spre ei

Agenții federali poliția din Florida au dat detalii despre incidentul în care un bărbat a fost ucis la Mar-a-Lago în timp ce încerca să intre în reședința lui Donald Trump.

Rick Bradshaw, șeriful din comitatul Palm Beach, a declarat că agenții de securitate au detectat suspectul în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago la ora locală 01:30.

Potrivit șerifului, când agenții au mers să investigheze, l-a găsit pe bărbat având asupra sa o canistră de benzină și o pușcă.

Ofițerii Secret Service i-ar fi ordonat suspectului să arunce arma, însă acesta ar fi lăsat doar canistra jos și ar fi ridicat pușca "în poziție de tragere".

În acel moment, agenții au deschis focul "pentru a neutraliza amenințarea".

Identitatea celui ucis, un bărbat alb de aproximativ 20 de ani, nu a fost dezvăluită imediat.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.