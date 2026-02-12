China lansează o baterie ce promite autonomie de 1.600 de kilometri cu o singură încărcare pentru mașinile electrice

1 minut de citit Publicat la 20:10 12 Feb 2026 Modificat la 20:10 12 Feb 2026

Bateriile au fost instalate recent într-un vehicul prototip, marcând prima aplicație a unei baterii hibride solid-lichid. FOTO: Hepta

Filiala producătorului de baterii al grupului China FAW, China Automotive New Energy Battery (CANEB), a început instalarea primelor baterii semi-solid în vehicule prototip pentru a valida noua tehnologie a bateriilor pe bază de litiu, care oferă siguranță sporită și autonomie extinsă, ce poate ajunge până la 1.600 de km, potrivit cnevpost.

Bateriile au fost instalate recent într-un vehicul prototip, marcând prima aplicație a unei baterii hibride solid-lichid pe bază de litiu bogat în mangan și reprezentând un progres major în densitatea energiei bateriei, a anunțat China FAW marți.

Dezvoltată în comun de CANEB și echipa profesorului Chen Jun de la Universitatea Nankai, celula atinge o densitate de energie care depășește 500 Wh/kg.

Autonomie de până la 1.600 km

Pachetul de baterii oferă o capacitate de 142 kWh, permițând o autonomie de peste 1.000 km după instalare, a declarat China FAW.

Capacitatea specifică a catodului produsului depășește 300 mAh/g - mai mult decât dublul celei a bateriilor de litiu fier fosfat (LFP) de înaltă performanță, potrivit producătorului auto.

Produsul abordează costurile ridicate și riscurile asociate cu utilizarea benzilor metalice de litiu, realizând progrese semnificative în ceea ce privește durata de viață a ciclului de viață și siguranța bateriei, reducând în același timp costurile de producție și simplificând procesele de fabricație, a precizat compania.

Bateria este în prezent supusă unor modernizări, cu așteptări de a atinge o densitate energetică a sistemului bateriei care depășește 340 Wh/kg, o capacitate a pachetului de baterii care depășește 200 kWh și o autonomie care depășește 1.600 km.

FAW a declarat că operațiunile demonstrative pentru această tehnologie de baterii sunt planificate să înceapă în 2026.

Bateriile în stare solidă sunt considerate tehnologia bateriilor de generație următoare, oferind o densitate energetică ridicată și o siguranță sporită.

În ultimii ani, mai mulți producători auto și producători de baterii și-au comercializat bateriile semi-solide. Cu toate acestea, această terminologie a fost standardizată ca baterii hibride solid-lichid pentru a preveni confuzia publică.

Principalii producători de baterii din China, inclusiv CATL (HKG: 3750, SHE: 300750) și BYD (HKG: 1211, OTCMKTS: BYDDY), vizează în prezent integrarea la scară mică a bateriilor în stare solidă în vehicule până în 2027.

În ianuarie, FAW a anunțat că marca sa Hongqi a lansat primul prototip de vehicul echipat cu baterii în stare solidă, marcând intrarea mărcii în faza de testare a vehiculelor reale pentru tehnologia bateriilor în stare solidă.