Viitorul transportului începe în universități: proiecte românești de succes prezentate la Smart Urban Mobility

Tinerii au venit cu idei curajoase și soluții reale pentru orașe mai verzi și mai inteligente. Foto: Antena 3 CNN

Viitorul este deja aici, și este creat de studenți. Tinerii vin cu idei curajoase și soluții reale pentru orașe mai verzi și mai inteligente. La Brașov s-a construit un mini-vehicul electrohidraulic, în timp ce la Iași, studenții au realizat de la zero mașini de curse și simulatoare pentru educație rutieră. De asemenea, la Cluj, viitorul sustenabil se construiește în parteneriat cu Primăria. Cu roboții inteligenți de la Politehnică, studenții demonstrează că inovația are efecte directe chiar acum. Toate aceste soluții au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto București.

Mașina ar putea funcționa la fel de bine pe șosea, pe teren accidentat sau pe apă. Nu este doar un proiect pe hârtie, ci un proiect concret, realizat de studenții de la Universitatea Transilvania din Brașov. Vorbim despre un mini-mobil electrohidraulic, care se dorește a fi un vehicul modern și sustenabil.

„Acesta prezintă trei surse principale de energie. Avem o sursă termică — un motor termic, o sursă electrică și o sursă pneumatică. Împreună, toate aceste surse trimit energia către transmisia hidraulică, la care este atașat un sistem de recuperare a energiei la frânare”, a explicat Adrian Mînzatu, student în anul IV la Autovehicule Rutiere, în cadrul evenimentului.

„Pentru a ne putea deplasa pe diferite terenuri, inclusiv, la un moment dat, pentru a adapta o deplasare acvatică, da, a fost nevoie de această soluție hidraulică. Această caroserie ne-o dorim modulară, adică să putem schimba diferitele module”, a afirmat și prof. dr. ing. Horia Abăităncei.

Studenții din Brașov construiesc monoposturi de curse care aduc victorii pe circuite internaționale. La Iași, o echipă pasionată de Formula 1 construiește anual, de la zero, o mașină de curse. Pe lângă asta, studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” au și alte proiecte inovatoare: un automobil de raliu și două simulatoare pentru educație rutieră.

Roboții, soluțiile inovatoare pentru viitor

Universitatea Politehnica din București s-a concentrat pe tehnologii de vârf, precum AI, 5G, materiale avansate și sustenabilitate. În plus, studenții dezvoltă roboți care aduc soluții inovatoare pentru viitor.

„Avem aici o parte din roboții noștri. El este un robot industrial complet programabil. Acum are un program de expoziție — ridică niște pliante. Colegii mei au reușit să-l programeze astfel încât să fie controlat exclusiv prin mișcarea mâinii. Robotul echipei noastre, Hagi, la competiția de fotbal cu roboți, a reușit să obțină locul întâi în China”, a povestit Bogdan, din echipa Sitematix Robotics.

Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au proiecte derulate alături de autoritățile locale și partenerii privați, pentru o dezvoltare durabilă.

„Pasul următor în această tranziție este hidrogenul. Am desfășurat câteva activități în decursul ultimilor ani. Am adus un autobuz pe hidrogen, cu pilă de combustie, la Cluj, și a circulat pentru ca cetățenii să se obișnuiască cu această tehnologie”, a explicat dr. ing. Gabriel Prunean.

Soluțiile inteligente realizate de studenți pentru un viitor mai verde au fost prezentate în cadrul Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, parte a Salonului Auto București.