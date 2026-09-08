Volkswagen ar putea vinde producătorul de motociclete Ducati. Compania este evaluată la 1,25 miliarde de euro

Volkswagen ar putea vinde producătorul de motociclete Ducati. sursa foto: Hepta

Volkswagen analizează o posibilă vânzare a producătorului de motociclete Ducati, în cadrul unei revizuiri mai ample a portofoliului extins al grupului auto german, a declarat directorul Audi, Gernot Dollner, notează Agerpres.

Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley şi Bugatti, dar şi camioanele MAN şi Scania.

Marca italiană Ducati, deţinută de divizia Audi, se numără printre 600 din cele 2.000 de activităţi ale Volkswagen care sunt evaluate, a precizat Gernot Dollner.

"În cadrul Grupului Volkswagen, suntem angajaţi pentru o gestionare disciplinată şi responsabilă a portofoliului. În procesul de evaluare vom vorbi şi despre Ducati, dar nu s-a decis încă nimic", a spus Dollner.

Compania cu sediul la Bologna, cunoscută pentru fabricarea de "superbike-uri" precum Panigale, ar putea fi evaluată la aproximativ 1,25 miliarde de euro, potrivit lui Michael Dean, analist la Bloomberg Intelligence.

Volkswagen are un plan de restructurări

Grupul Volkswagen încearcă să îşi restructureze operaţiunile, pentru a deveni mai competitiv. Consiliul de supraveghere de la Volkswagen a aprobat săptămâna trecută un amplu program de restructurare care prevede reducerea portofoliului şi a participaţiilor cu aproximativ o treime. În iunie, grupul german a fost de acord să vândă 51% din unitatea sa de motoare navale Everllence, o tranzacţie care se aşteaptă să îi aducă aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Divizia Audi a achiziţionat Ducati în 2012 şi în 2017 a explorat posibilitatea de a vinde producătorul de motociclete, dar a renunţat după opoziţia sindicatelor din Germania. De atunci, Ducati şi-a consolidat poziţia ca fiind unul dintre numele importante din cursele de motociclete, câştigând şase campionate consecutive de constructori MotoGP din 2020.

Ducati vinde aproximativ 50.000 de motociclete pe an şi a generat venituri de 925 de milioane de euro anul trecut şi un profit operaţional de 52 de milioane de euro. Cu toate acestea, marja sa operaţională obişnuită este sub obiectivul de 9% pe care directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, doreşte ca grupul să îl atingă până în 2030.

Separat, Dollner a declarat că Audi analizează în continuare opţiuni pentru a produce vehicule în SUA, inclusiv utilizarea unei fabrici Volkswagen existente sau a noii fabrici Scout Motors.

În prezent, Audi nu produce vehicule în SUA, ceea ce o face mai expusă la tarifele vamale decât rivalii BMW AG şi Mercedes-Benz Group AG.

"Trebuie să ne gândim ca măcar o parte din SUV-uri să fie produse în SUA. Dar nu au fost luate încă decizii", a precizat Dollner.