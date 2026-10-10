Ziua universităților, la Smart Urban Mobility. Studenții din Galați au creat un sistem de supraveghere rutieră cu drone

Cercetarea și educația stau la baza construirii unui viitor sustenabil în marile orașe. La Smart Urban Mobility este ziua universităților, eveniment ce reunește studenții și profesorii pentru a analiza proiecte cu impact major pentru comunitate. Studenții de la Universitate Dunărea de Jos din Galați prezintă proiectul DRAGO. Este un sistem de supraveghere rutieră care include aparate de zbor autonome, camere de supraveghere și sisteme radar pentru a ajuta autoritățile.

„Cu ce ne ajută acest sistem și cu ce vine el inovator. În primul rând, monitorizează în permanență toate drumurile din țară sau încercăm să îl aducem la acest nivel, asta făcând și reducând munca autorităților. Încercăm să implementăm o dronă sau să proiectăm o dronă care să consume mult mai puțin și să coste mult mai puțin pentru utilizare. Vor fi mama, nava-mamă și copiii”, a declarat Bogdan Pascu, student la Universitatea „Dunărea de Jos din Galați”.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: „Și ce rază de acoperire ar putea să aibă un astfel de sistem?”

Student: „Aceasta mare noi o gândim pentru o rază de aproximativ 200-300km în diametru și cele mici undeva la 10-20 pentru monitorizarea mai de aproape a incidentului”.

Adrian Ursu: „E un proiect pe care l-ați gândit voi de la zero?”

Student: „Da, a fost gândit de la zero integral de noi. Toți au venit cu aportul lor la acest proiect”.

Adrian Ursu: „Cât de costisitor credeți că va fi dacă se aplică un astfel de proiect?”

Student: „Mult mai ieftin decât un elicopter care survolează câteva ore. Asta e sigur. Nu ne-am gândit la un preț estimativ, dar ne-am gândit undeva între 20.000 și 30.000 de euro pentru un singur județ, să spunem”.

Adrian Ursu: „Ați făcut strategia de a convine autoritățile că proiectul vostru merită să fie replicat?”

Alexandru Beznea, student: „Încă nu am făcut, dar consider că în momentul în care încercăm să o dezvoltăm foarte tare, autoritățile o să vină la noi pentru că e o idee foarte bună, e o idee de viitor și este mul mai puțin costisitoare față de elicopterele care sunt în momentul actual și plus că ajută foarte mult la siguranța rutieră, adică ar da un plus foarte mare traficului rutier din România sau, de ce nu, poate la nivel internațional”.

Adrian Ursu: „I-ați lăsat de capul vostru?”

Robert Chivu: „Apropo de implementare, în contextul actual, și n-o să dezvolt lucrul ăsta, nu ne dorim să avem de mers în sensul ăsta, pentru că, știți și dumneavoastră, aparatele de zbor au un regim special, și din păcate, mai pătrund în țara noastră fără autorizație”, a declarat Robert Chivu, as. dr. ing. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.