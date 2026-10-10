Ziua universităților, la Smart Urban Mobility. Studenții și profesorii au oferit o lecție de siguranță rutieră

Studenții și profesorii de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au făcut o demonstrație, în cadrul evenimentului „Smart Urban Mobility, despre cum se simte pentru un șofer sau pasager momentul în care o mașină se rostogolește în cazul unui accident. În cadrul evenimentului dedicat universităților din România, aceștia au atras atenția și asupra pericolelor reprezentate de obiectele lăsate libere în autoturism, care pot provoca răni grave în cazul unei răsturnări.

În timpul demonstrației, un student a fost supus unei simulări a unui accident prin rostogolirea unui autovehicul. Întrebat de Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN, cum se simte, acesta a spus că este „foarte amețit”.

Adrian Ursu: „Ești ok?”

Student: „Sunt foarte amețit”.

Adrian Ursu: „Dacă Doamne-ferește era într-un vehicul și tonourile ar fi fost repetate, probabil că asta era senzația pe care pe care o aveau cei care se aflau în acest aparat”.

Student: „Vă dați seama că în mașina este mult mai gravă situația. Aici sunt susținut de acest aparat și nu pot să mă lovesc, dar acolo e mult mai periculos și chiar vă rog să conduceți foarte prudenți și să aveți grijă la trafic”.

Adrian Ursu: „E un sfat extrem de necesar, pentru că din păcate vedem atât de multe incidente în ultima vreme în trafic și fiecare dintre ele cumva are partea evitabilă pe care dacă făceai ce trebuie... depinde dacă purtai centura”.

Alexandru Ciuperca-Vrabie, cofondator al TUIAȘI Motorsport, a avertizat și asupra pericolului reprezentat de obiectele lăsate libere în interiorul mașinii.

„Trebuie să avem în vedere că în vehicul, în general, în momentul în care apare accident prin rostogolire, orice obiect care este liber, orice obiect mai greu, inclusiv o sticlă de apă, aia o să se plimbe liberă.

Totodată, lucruri pe care mulți dintre noi le cărăm după noi în autovehicul și în special pe locul din dreapta sau în față, de exemplu, doamnele, o geantă, o geantă voluminoasă sau o sticlă de apă, rucsacul cu laptop-ul, acestea nu au ce să caute în interiorul habitacului. Toate acestea trebuie să fie depozitate, nici măcar bancheta din spate, cât în portbagaj”, a declarat Alexandru Ciuperca-Vrabie, co-fondator TUIAȘI Motorsport.