Autostrada Piteşti-Sibiu prinde contur. A fost forat primul kilometru pentru tunel

Am fost pe șantierul a unde construim primul tunel rutier la nivel de autostradă de pe acest drum de mare viteză pe sub Dealul Momaia din județul Argeș, pentru a verifica progresul lucrărilor. Stadiul acestora este următorul: ✅️ avem fiind executați în total 1013 metri pe ambele fire, din care 580 metri de tunel pe firul ieșiri din tunel, sensul Sibiu-Pitești (Tunel Daniela) şi 433 metri de tunel pe firul intrării în tunel, sensul Pitești-Sibiu (Tunel Alina); ✅️ a fost realizat primul tunel intermediar care va fi folosit ca pasaj pietonal între cele două fire de tunel Alina și Daniela sau cale de evacuare după darea în trafic; ✅️ în ceea ce privește zona nisipoasă de pe tunelul Daniela, a fost depășită cu bine și urmează ca în perioada următoare să fie depășită și pe Tunelul Alina; ✅️ se execută lucrări de excavații și terasamente pe câteva sectoare aferente nodului rutier Țigveni; ✅️ a fost finalizată forarea, armarea și betonarea celor 20.500 ml de piloți necesari structurilor aferente acestui tronson de autostradă și a început execuția piloților necesari unuia dintre firele tunelului; ✅️ au fost realizate 7 din 16 fundații aferente podețelor; ✅️ au fost turnați 41.000 mc de beton necesar structurilor; ✅️ au fost finalizate drumurile tehnologice; ✅️ continuă producția de grinzi și predale prefabricate necesare structurilor în organizarea de șantier, fiind realizate, până în prezent, 32 grinzi prefabricate și cca 3000 m2 predale prefabricate; ✅️ continuă lucrările de forare, armare și betonare a piloților cu diametru mic pentru îmbunătățirea terenului de fundare, fiind realizați în proporție de 85%; ✅️ se execută lucrări hidrotehnice (șanțuri de gardă) între km 83+600 și km 90+260; ✅️ continuă relocarea rețelelor de utilități publice de gaz, electricitate, canalizare și apă menajeră. Antreprenorul are mobilizat în șantier un număr de 590 muncitori și 185 utilaje, iar lucrările vor continua și în perioada sărbătorilor de Paște. La execuția tunelului, se lucrează 24/24h. Mobilizarea este bună, iar avansul față de graficul contractat este în creștere.