Avertisment al Poliţiei Române: O fotografie distribuită masiv în urma crimei din Timiş e realizată 100% cu inteligenţa artificială

Poliţia Română a transmis duminică un avertisment cu privire la o fotografie realizată cu inteligența artificială. FOTO: Poliția Română/Facebook

Poliţia Română a transmis duminică un avertisment cu privire la o fotografie realizată cu inteligența artificială, distribuită intens în mediul online în urma cazului de omor din Timiș.

”Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din judeţul Timiş. Este important de ştiut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenţei artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă şi o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, a transmis, duminică, pe Facebook Poliția Română.

Autoritățile recomandă verificarea informaţiilor şi sursa acestora: ”Să nu distribuiţi conţinut neverificat şi să daţi dovadă de respect şi empatie faţă de victime şi familiile acestora. Uneori, important este să ne oprim din a da share”.

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Elevul de 13 ani care a plănuit și comis, împreună cu alți doi suspecți minori, crima îngrozitoare din Timiș, avea în sânge substanțe interzise, spun surse apropiate anchetei pentru Antena 3 CNN.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a anunțat faptul că minorul de 13 ani se află sub protecție specială și nu poate intra în contact cu ceilalți suspecți în acest dosar, cu familiile lor și cu atât mai puțin cu familia copilului de 15 ani pe care l-a ucis.