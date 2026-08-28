Azomureș, OMV Petrom și Romcim, printre cele 7 companii industriale care primesc 100 de milioane de euro de la stat pentru modernizare

2 minute de citit Publicat la 16:34 28 Aug 2026 Modificat la 16:58 28 Aug 2026

Șapte proiecte industriale vor primi ajutor de stat. Foto: Ilie Bolojan via Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că șapte proiecte depuse de companii industriale au fost aprobate la finanțare prin schema europeană de comercializare a certificatelor pentru emisii.

Valoarea investițiilor asociate acestor proiecte este de aproape 300 de milioane de euro.

Ajutorul de stat reprezintă circa o treime din sumă.

"Ministerul Energiei a finalizat evaluarea proiectelor depuse în apelul competitiv pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Apelul a avut un buget de 150 de milioane de euro și a fost deschis până în februarie 2026. Au depus proiecte 11 companii industriale.

Bolojan: Schema de sprijin are efect de levier

Șapte proiecte au fost aprobate. Valoarea totală a investițiilor este de 290 de milioane de euro, din care ajutorul de stat este de 109 milioane de euro.

Diferența este acoperită de companii din surse proprii.

Schema de sprijin are un efect de levier, mobilizând din partea companiilor o sumă mult mai mare decât grantul alocat.

Investițiile aprobate cuprind înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie, retehnologizarea liniilor de producție, electrificarea unor procese industriale, recuperarea căldurii pierdute în procesele tehnologice și instalarea de sisteme care măsoară consumul de energie și emisiile în timp real, la nivelul fiecărui flux energetic al companiei.

Bolojan: Se urmărește o reducere a consumului energetic cu aproape un milion de MWh pe an

Prin aceste investiții se urmărește o reducere a consumului de energie de 990.000 MWh pe an și o reducere a emisiilor cu 239.000 de tone de CO₂ echivalent pe an.

Etapele care urmează:

soluționarea contestațiilor – 06.10.2026;

perioada de precontractare/contractare – până la 30.11.2026;

finalizarea investițiilor – cel târziu la 30 iunie 2030.

Investițiile în eficiență energetică înseamnă costuri de producție mai mici, o industrie mai competitivă și un aer mai curat", a precizat premierul într-o postare pe Facebook.

Lista proiectelor aprobate la finanțare

Potrivit Ministerului Energiei, proiectele aprobate vizează investiții în instalații și echipamente specifice sectorului industrial, precum și în sisteme destinate modernizării și monitorizării echipamentelor și optimizării consumului de energie la nivelul operatorilor economici care intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS).

Lista proiectelor, în continuare:

Creșterea eficienței energetice și reducerea amprentei de carbon a instalațiilor de producere a acidului azotic prin soluții de electrificare. Solicitant: AZOMURES SA. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 28.039.204,20 euro

SA. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 28.039.204,20 euro Construcții, fundații, clădiri, structuri metalice și lucrări conexe pentru instalarea unei suflante acționată cu motor electric la OMV Petrom S.A. Petrobrazi. Solicitant: OMV PETROM SA. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 23.252.684,51 euro

SA. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 23.252.684,51 euro Modernizarea instalațiilor de electroliză la nivel BAT pentru creșterea eficienței energetice și sustenabilitate industrială. Solicitant: CHIMCOMPLEX SA BORZESTI . Valoarea ajutorului de stat solicitat: 26.588.053,99 euro

. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 26.588.053,99 euro Eficientizare energetică a sistemului de aer comprimat la Mașina de Hârtie nr.1 DS Smith Paper Zărnești. Solicitant: DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 565.824,75 euro

S.R.L. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 565.824,75 euro Modernizarea sistemului de recuperare a căldurii și optimizarea ventilației halei la nivelul BAT, pentru creșterea eficienței energetice la MH1, în cadrul societăţii AMBRO SA. Solicitant: AMBRO SA . Valoarea ajutorului de stat solicitat: 3.185.460,58 euro

. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 3.185.460,58 euro Modernizarea instalațiilor de productie și optimizarea consumului energetic in Laminorul de Profile Mici Donalam SRL – punct de lucru Târgoviște. Solicitant: DONALAM SRL. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 13.032.017,88 euro

SRL. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 13.032.017,88 euro lmplementare moară verticală, stație de mixare la PL Hoghiz. Solicitant: ROMCIM S.A. Valoarea ajutorului de stat solicitat: 14.20.000,00 euro.

Prin această schemă de finanțare, Ministerul Energiei sprijină modernizarea instalațiilor industriale, reducerea consumului de energie și creșterea competitivității operatorilor economici, în paralel cu diminuarea amprentei de carbon a sectorului industrial, precizează instituția citată.