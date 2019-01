PRIMER: “Singura solutie pentru rezolvarea problemelor grave legate de vaccinare este ca Romania sa aiba propria fabrica de vaccinuri”

Odata cu cresterea pericolului si gravitatii epidemiilor la nivel global dependenta de vaccinul importat, care este insuficient, este periculoasa pentru pacientii romani.

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 18 situri de fabricatie din tara – atrage atentia ca datele statistice si epidemiologice arata an de an o crestere alarmanta a cazurilor de gripa la nivel european si mondial si imposibilitatea fabricantilor existenti de a furniza produsul imunologic necesar . “Romania se confrunta in fiecare an cu un rulaj insuficient de vaccinuri indiferent de categoria de imunizare pentru care sunt necesare, dar in special de vaccin antigripal si pentavalent”, a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “Chiar daca autoritatile iau masuri din timp pentru achizitionarea de vaccinuri cantitatile procurate prin licitatie devin insuficiente in situatia in care exista o cerere suplimentara din partea populatiei, chiar si contra cost”. Acest lucru se intampla pentru ca, in primul rand, capacitatile de productie la nivel mondial sunt limitate si isi planifica foarte strict productia fara a putea suplimenta cantitatile fabricate si, in al doilea rand, pentru ca reglementarile din piata farmaceutica din Romania (politica de preturi, taxa clawback, etc.) reprezinta obstacole serioase pentru producatori spre a-si deface produsele in Romania.

Tarile din estul Europei au luat deja masuri pentru a evita crizele de produse imunologice alegand sa le produca in tara, pentru a se feri astfel de probleme de aprovizionare. “Cel mai bun exemplu de data recenta este investitia de 30 milioane Euro care se face incepand cu acest an in Ungaria, care a fost aleasa de o companie multinationala pentru o noua fabrica de vaccinuri” a completat Damian. “Bulgaria, Ucraina si Serbia sunt alte exemple de tari din jurul nostru care au investit in capacitati de fabricatie pentru produse imunologice si nu au intampinat probleme de aprovizionare cu vaccinuri sau alte produse de acest fel (seruri, imunoglobuline, etc.)”.

Este evident in acest context ca Romania, care a inchis de cativa ani Institutul Cantacuzino, trebuia sa investeasca urgent intr-un sit de productie de vaccinuri pe teritoriul sau. “O astfel de investitie poate asigura independenta Romaniei de vaccinul de import si poate de asemenea sa ne transforme intr-un exportator net de produse imunologice” a continuat Damian. Investitia, in valoare estimativa de 10 milioane Euro pentru trei linii de fabricatie de un randament de 3-4 milioane de seringi preumplute pe an, devine salvatoare in contextul enuntat. “Ideal ar fi ca pentru aceasta investitie sa fie atras in parteneriat un producator international de vaccinuri care are know-how, resurse si anvergura pentru a exporta” a concluzionat oficialul PRIMER

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM.