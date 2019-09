Visezi la o nunta de basm? Alege un decor cu flori de plastic si vei da viata povestii tale de dragoste!

O ceremonie atat de fastuoasa, precum nunta, trebuie organizata in detaliu, iar decorul este un element extrem de important in crearea atmosferei. Asa cum tinuta miresei nu ar putea fi completa fara buchetul de flori, asa si locul in care se desfasoara evenimentul nu ar avea culoare fara un decor pe masura. Si pentru ca florile naturale si-au cam pierdut din farmecul de altadata, specialistii in decoratiuni ne sfatuiesc sa alegem un decor spectaculos realizat din flori de plastic. Iata care sunt cele mai mari avantaje!

Sunt ideale in orice anotimp

Un decor cu flori de plastic poate fi obtinut in orice anotimp, intrucat acestea isi pastreaza mereu culoarea, iar aspectul lor nu depinde de factorii climatici. Indiferent de luna in care vrei sa organizezi nunta, vei gasi mereu florile pe care ti le-ai dorit. Si pentru ca cea mai importanta zi din viata ta este, probabil, un vis pe care il ai inca din copilarie, nu trebuie sa te multumesti cu orice sortiment, ci sa le alegi pe acelea care se potrivesc perfect cu personalitatea ta si a jumatatii tale.

Sunt rafinate si au un aspect realist

Trebuie sa recunoastem ca florile naturale sunt frumoase, insa splendoarea lor este trecatoare, mai ales in anotimpul cald, in care petalele se ofilesc chiar si dupa cateva ore. In schimb, un decor cu flori de plastic este menit sa ofere rezistenta timp indelungat, fiind optiunea excelenta pentru un eveniment atat de grandios, precum nunta. Gratie diversitatii de culori si, mai ales, intensitatii acestora, te vei putea bucura de flori de plastic cu un aspect 100% realist, rafinate si extrem de elegante.

Nu se ofilesc

Ti-ar placea sa iti pastrezi buchetul de mireasa intact dupa nunta? Poti face asta cu ajutorul unor flori de plastic pe care le vei putea pastra ca amintire. Acestea nu se ofilesc si nici nu au petale care cad, prin urmare sunt ideale daca iti doresti sa le pastrezi ca o marturie a povestii tale de dragoste. Mai mult decat atat, nici nu necesita ingrijiri suplimentare. E suficient sa le stergi, din cand in cand, cu o carpa moale si umeda, astfel incat sa nu se depuna praful. De asemenea, nu conteaza daca le asezi la lumina sau la intuneric, intrucat culoarea si aspectul lor nu sunt influentate de factorii externi.

Sunt usor de livrat

Organizarea unei nunti presupune foarte multa munca si stres, prin urmare poti scapa de grija decorului daca alegi sa comanzi flori de plastic. Gandeste-te ca nu va trebui sa faci asta cu o zi inaintea evenimentului, ca in cazul florilor naturale, si nici sa cauti modalitati prin care sa le mentii proaspete cateva ore pentru cea mai importanta zi. In plus, daca vei comanda online flori de plastic, vei avea parte de livrare la domiciliu sau direct la locul evenimentului, te vei bucura de preturi si oferte avantajoase si le vei putea strange cu usurinta dupa incheierea ceremoniei.

Asadar, acestea sunt doar cateva dintre avantajele unui decor cu flori de plastic in cea mai importanta zi din viata ta. Intampina-ti invitatii intr-un decor feeric, realizat cu mult bun-gust si, cu siguranta, vei primi cele mai multe aprecieri!