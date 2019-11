BNR a scăzut prognoza de inflaţie la 3,8% pentru anul 2019

Foto: Agerpres

Banca Naţională a României (BNR) a scăzut la 3,8% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,1% pentru finalul anului viitor, a anunţat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



BNR estima în august 2019 o inflaţie de 4,2% pentru finalul acestui an şi de 3,4% pentru decembrie 2020.



Conform BNR, rata anuală a inflaţiei este anticipată a se plasa în afara intervalului ţintei la finele anului 2019, în principal sub impactul şocurilor nevaforabile din prima parte a anului curent. Ulterior va reintra şi se va menţine în jumătatea superioară a intervalului ţintei pe fondul epuizării efectelor şocurilor de ofertă din 2019.



Acesta va rămâne marcată de persistenţa presiunilor inflaţioniste interne de la nivelul inflaţiei de bază.

Citește Și Mugur Isărescu îl contrazice pe Ludovic Orban: „Economia nu este în prăpastie, nici la mijlocul ei”