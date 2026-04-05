Bogații planetei au pierdut 100 de miliarde de dolari într-o singură lună după ce bursele s-au prăbușit

Averea lui Musk a scăzut cu 22 de miliarde de dolari. FOTO: Getty Images

Luna martie nu a fost cea mai bună pentru miliardarii planetei. Atât S&P 500, cât și Nasdaq s-au prăbușit cu aproape 5% în plin război al SUA cu Iranul. În acest context, nouă dintre cele mai bogate zece persoane din lume au intrat în aprilie mai sărace decât au fost la începutul lunii martie, potrivit Forbes.

Ca grup, averile lor au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari în doar o lună, ajungând la un total de 2,5 trilioane de dolari, la 1 aprilie.

Și mai notabilă este schimbarea din topul miliardarilor, deoarece doar patru membri din top 10 de luna trecută și-au menținut aceleași poziții, inclusiv cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, și numărul 2, Sergey Brin. În ciuda faptului că locurile lor s-au menținut stabile, Musk și Page au fost doi dintre cei cinci membri din top 10 care au pierdut cel puțin 20 de miliarde de dolari în ultima lună.

Averea lui Musk a scăzut cu 22 de miliarde de dolari, ajungând la 817 miliarde de dolari. El este în continuare de peste trei ori mai bogat decât miliardarul aflat pe poziția a doua,Page, a cărui avere s-a redus cu 20 de miliarde de dolari, ajungând la 237 de miliarde de dolari.

Cel mai mare pierzător a fost francezul Bernard Arnault, de la conglomeratul de bunuri de lux LVMH, care a coborât de pe locul 7 pe locul 10. Averea sa a scăzut cu 28 de miliarde de dolari, ajungând la 142,5 miliarde de dolari. Un alt mare pierzător a fost magnatul spaniol al fast fashion-ului, Amancio Ortega, care a coborât de pe locul 10 pe locul 14. Și averea sa a scăzut cu 20 de miliarde de dolari, ajungând la 128 de miliarde de dolari. Warren Buffett a ieșit, de asemenea, din top 10, alunecând de pe locul 9 pe locul 11, cu pierderi de 7 miliarde de dolari, ajungând la 142 de miliarde de dolari.

Moștenitorul Walmart, Rob Walton, a pierdut 3 miliarde de dolari, dar cu toate acestea a intrat în top 10 pentru prima dată în ultimii trei ani. Unul dintre puținii miliardari care au ieșit pe plus a fost magnatul tech Michael Dell, care a urcat de pe locul 13 pe locul 8, cu 2 miliarde de dolari suplimentare câștigate în ultima lună, ajungând la 143,1 miliarde de dolari.

Jeff Bezos a urcat și el, ajungând pe locul 3 pentru prima dată din octombrie, chiar dacă și averea sa a scăzut cu “un modest” 1 miliard de dolari, ajungând la 223 de miliarde de dolari. El a schimbat locurile cu cofondatorul Google, Sergey Brin, care a coborât pe locul 4 pentru prima dată din ianuarie, cu o avere netă care a scăzut cu 18 miliarde de dolari, ajungând la 219 miliarde de dolari.

Mai jos sunt cei mai bogați 10 oameni de pe Pământ la 1 aprilie 2026, potrivit Forbes. Prețurile acțiunilor fluctuează în mod curent, așa că acestea averi nete se schimbă de obicei zilnic.

1. Elon Musk

2. Larry Page

3. Jeff Bezos (de pe locul 4)

4. Sergey Brin (de pe locul 3)

5. Mark Zuckerberg

6. Larry Ellison

7. Jensen Huang (de pe locul 8)

8. Michael Dell (de pe locul 13)

9. Rob Walton (de pe locul 11)

10. Bernard Arnault (de pe locul 7)