Cramă, tradiție și o afacere de peste un milion de euro: Cum a crescut Moșia Domnească în inima Vrancei

sursa foto: Getty

Când natura îți oferă cele mai bune roade, iar pasiunea și răbdarea fac restul, la final rezultă un vin de poveste. Un vin care are în spatele său tradiția adusă din generație în generație de o familie. Pentru că așa a pornit: mai întâi ca o afacere mică, dar care a ajuns acum, iată, să pună sute de mii de sticle pe mesele românilor din întreaga țară.

Iar cifra de afaceri a companiei a depășit 1.000.000. Dar nu e vorba numai despre cifre sau despre bani, pentru că ceea ce vă arătăm în continuare este cu adevărat o poveste de succes care poate să se constituie într-un adevărat brand de țară.

În inima Vrancei, în comuna Străoane, o mică afacere de familie a reușit în urmă cu câțiva ani să transforme struguri în vin și vinul într-o poveste cunoscută în toată țara.

Vinurile de la Moșia Domnească, născute pe dealul Chicerea, își trag rădăcinile dintr-un vis local început cu câteva hectare, moștenire de familie, și cu dorința sinceră de a crea un vin care să vorbească despre loc, oameni și tradiție. Astăzi, acea inițiativă s-a transformat într-un brand de țară care produce anual aproximativ 700.000 de litri de vin.

„Ușor, ușor am achiziționat terenuri. În 2012 am făcut prima reconversie, care a fost o suprafață de 12 hectare și jumătate și am ajuns astăzi undeva la 90 de hectare de vie”, spune Ciprian Ploșniță, asociat Moșia Domnească.

„De aici începe toată munca. E o muncă continuă, de primăvara până în ianuarie, când recoltăm strugurii din care facem ice-wine”, ne arată Carmen Sprânceană, și ea asociat în această afacere.

Deși la început vindeau doar struguri, în 2017 au decis să își construiască propria cramă. De atunci au investit peste 4 milioane de euro, dintre care 2,5 milioane din fonduri europene, pentru a digitaliza și moderniza producția. A fost o alegere curajoasă, dar eficientă. Costurile de producție s-au redus cu peste 50%.

„Ideea a venit în urma necesității și, bineînțeles, a dorinței noastre și a pasiunii de a face vin, pentru că în zonă noi facem vin de când ne știm. Începând cu anul 2019, am reușit să atragem fonduri europene pe partea de cramă și, practic, în momentul ăla a început dezvoltarea noastră mai mare”, explică Marius Pricope, asociat și director general la Moșia Domnească.

Procesul de vinificație este unul lung și atent controlat. În rezervoarele de inox fermentează albele și rozeurile, fiecare în ritmul său. Unele sunt gata în 8–10 zile, altele au nevoie de până la 25 de zile pentru a-și defini aromele.

Urmează autoliza, maturarea pe drojdii fine, apoi limpezirea, filtrarea și o perioadă de maturare în inox sau baricuri, care poate dura între o lună și un an.

Înainte de îmbuteliere, fiecare sortiment de vin este testat în laborator acreditat, unde se verifică, printre altele, și aciditatea totală a vinului. Doar după această călătorie complexă, vinul ajunge în sticlă și în cele din urmă în pahar.

„Un vin cu care ne mândrim în mod deosebit este ice-wine-ul, care este produs din struguri înghețați pe butuc, dă niște arome excepționale”, spune Marius Pricope.

Din cramă ies nu mai puțin de 17 sortimente de vin, printre care se regăsesc soiuri albe precum Fetească Albă, Chardonnay și Traminer, dar și vinuri roze și roșii din Fetească Neagră, Băbească Neagră, Pinot Noir și Cabernet Sauvignon.

La finalul anului vor ieși pe piață cu un nou produs, primul spumant făcut după rețeta franțuzească.

„În acest moment, drojdia a terminat procesul de fermentație. După cum observați, este depusă pe lateralul sticlei, datorită faptului că au stat în poziție orizontală, urmând ca, prin procedeul de remuage, să învârtim sticlele timp de câteva săptămâni pentru a duce drojdia în dop, în această poziție”, adaugă Marius Pricope.

Sortimentele Moșia Domnească se regăsesc astăzi în peste 100 de locații din Horeca și în peste 800 de magazine din întreaga țară. La acestea se adaugă vânzările online și cele directe realizate la cramă, care generează aproximativ 50% din cifra de afaceri.

Iar cifrele vorbesc de la sine: de la 100.000 de euro în primii ani, afacerea a ajuns la o cifră de 1,1 milioane de euro în 2024.

„Gustul pe care îl are vinul este influențat foarte mult de felul în care este povestit și prezentat. Legătura care se face cu omul direct e cea mai importantă și am văzut lucrul ăsta în gradul de întoarcere, în felul în care oamenii vin înapoi, cât de mulți vin înapoi și cât de mulți prieteni aduc să cumpere vin de la noi”, mai spune directorul general de la Moșia Domnească.

Moșia Domnească este mai mult decât o cramă. Este un exemplu clar al puterii produsului românesc, care poate transforma o simplă afacere de familie într-un brand de țară autentic. Secretul stă în calitatea și aroma strugurilor din podgoriile Vrancei, cărora li se adaugă răbdarea, voința și, mai presus de toate, dragostea pentru vin.