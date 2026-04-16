Carburanții s-au ieftinit considerabil, joi, 16 aprilie: Litrul de benzină a scăzut sub 8,4 lei. Cât costă motorina standard și premium

Prețurile la carburanți înregistrează modificări importante în data de 16 aprilie 2026, cu ieftiniri semnificative la principalele stații OMV și Petrom, atât pentru benzina și motorina standard, cât și pentru produsele premium.

În cazul motorinei standard, cele mai mici prețuri se regăsesc la Petrom, unde litrul costă 9,28 lei, urmat de OMV cu 9,37 lei. La polul opus, cele mai ridicate valori sunt afișate de Socar (9,69 lei) și MOL (9,67 lei). Lukoil și Rompetrol practică prețuri apropiate, de 9,63 lei, respectiv 9,64 lei pe litru.

Pentru benzina standard, Petrom are din nou cel mai mic preț, de 8,37 lei/litru, în timp ce MOL depășește pragul de 9 lei, ajungând la 9,10 lei. Celelalte companii se situează între aceste valori: OMV – 8,48 lei, Socar – 8,79 lei, Rompetrol – 8,82 lei și Lukoil – 8,89 lei.

Motorina premium depășește pragul de 10 lei la toate stațiile analizate. Cel mai mic preț este la Petrom, 10,05 lei/litru, urmat de OMV cu 10,19 lei și Rompetrol cu 10,29 lei. Cele mai ridicate tarife sunt la MOL (10,54 lei) și Socar (10,49 lei), în timp ce Lukoil afișează 10,45 lei/litru.

În ceea ce privește benzina premium, OMV are cel mai mic preț, de 9,11 lei/litru, urmat de Rompetrol (9,29 lei). Lukoil vinde cu 9,59 lei, iar MOL ajunge la cel mai mare nivel, de 9,73 lei/litru.

Comparativ cu ziua precedentă, OMV și Petrom au operat scăderi consistente: motorina s-a ieftinit cu 30 de bani pe litru, atât pentru varianta standard, cât și pentru cea premium, iar benzina a înregistrat o reducere de 35 de bani pe litru, indiferent de tip.

Prețurile pot varia ușor de la o benzinărie la alta.