Care sunt țările europene cu cei mai mulți miliardari. Pe ce loc se află România FOTO: Hepta

Germania conduce topul european al statelor cu cei mai mulți miliardari și ocupă locul patru la nivel global. În total, 171 de miliardari se află în Germania, averea netă combinată a acestora ajungând la 676,4 miliarde de euro, potrivit Euronews, care citează datele Forbes.

În acest top, România ocupă locul 20, cu un număr total de 6 miliardari. Cei mai bogați oameni de afaceri din România, în anul 2025, potrivit statisticilor Forbes, sunt: Ion Țiriac (2,1 miliarde dolari), Dragoș Pavăl (2 miliarde dolari), Adrian Pavăl (1,3 miliarde dolari), Daniel Dines (1,4 miliarde dolari), Matei Zaharia & Ion Stoica (2,5 miliarde dolari).

Comparativi cu aceștia, cea mai bogată persoană din Germania este Dieter Schwarz, cu o avere de 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari), clasându-se pe locul 37 în lume.

Italia ocupă locul al doilea în Europa cu 74 de miliardari în dolari. Averea lor netă totală este de 289 de miliarde de euro (339 de miliarde de dolari), iar cea mai bogată persoană din Italia este Giovanni Ferrero, cu 32,6 miliarde de euro (38,2 miliarde de dolari). El ocupă locul 41 în lume.

Regatul Unit găzduiește 55 de miliardari, cu o avere netă combinată de 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari sau 177 de miliarde de lire sterline). Cea mai bogată persoană din țară este Michael Platt, a cărui avere este estimată la 14 miliarde de lire sterline (16 miliarde de euro). La nivel global, el ocupă locul 106.

Franța număra 52 de miliardari în 2025, clasându-se pe locul patru în Europa.

Cea mai bogată persoană din Hexagon este Bernard Arnault, șeful imperiului de lux LVMH, care deține Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora și multe alte mărci globale.

Averea sa se ridică la 152 de miliarde de euro (178 de miliarde de dolari), ceea ce îl face a cincea cea mai bogată persoană din lume - după ce a ajuns în fruntea listei în 2024. Arnault este adesea atras în dezbaterea privind impozitul pe avere în Franța, o măsură pe care o respinge cu vehemență.

Inegalitatea este o problemă semnificativă la nivel mondial, inclusiv în Europa, unde 1% din populație deține cel puțin 20% din averea din aproape toate țările europene și, în multe cazuri, această pondere depășește 25%, potrivit Our World in Data.

Potrivit Forbes, lumea număra peste 3.000 de miliardari în 2025, cu o avere totală de 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro). Cu toate acestea, această vastă concentrare a bogăției este puternic denaturată: doar trei țări - SUA, China și India - reprezintă mai mult de jumătate din totalul miliardarilor și averile lor combinate.

Lista miliardarilor Forbes se bazează pe estimări în dolari americani, reflectând cetățenia indivizilor, nu țara lor de reședință.