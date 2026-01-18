Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro. Cât costă o locuință în București

Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe analizate. Foto: Getty Images

Cele mai scumpe apartamente sunt în continuare în Cluj-Napoca, unde metrul pătrat depășește 3.200 de euro. La distanță semnificativă se află București, în ciuda scumpirilor prețurilor locuințelor cu aproape 20%, urmat de Craiova și Timișoara. La polul opus se află Iași și Sibiu, unde metrul pătrat se vinde cu aproximativ 1.900 de euro. Anul trecut, apartamentele vechi au devenit mai accesibile decât cele noi, potrivit unei analize realizate de Storia. Potrivit analiștilor, nu există indicii că prețurile apartamentelor vor scădea în 2026, iar cererea rămâne constantă, deși cumpărătorii vor fi mai exigenți în alegerile lor.

Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe analizate, potrivit prețurilor medii solicitate de proprietari în anunțurile publicate pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%).

Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România

Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu cumulat de 3.228 de euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare comparativ cu decembrie 2024.

Pe de altă parte, în decembrie 2025 cea mai mare creștere față de anul anterior s-a înregistrat în București, acolo unde prețurile solicitate s-au majorat cu 20,3%, la 2.262 euro/mp.

Pe baza acestei creșteri, Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanța (2.036 euro/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%).

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creștere procentuală a prețului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar și în acest context rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară, cu un preț mediu cumulat de 1.851 euro/mp.

Singurul mare oraș din România cu prețuri medii mai scăzute decât Oradea este Iași, acolo unde s-a înregistrat de altfel și cea mai redusă creștere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 euro/mp.

București: cea mai mare diferență între apartamentele noi și vechi

Capitala înregistrează de departe cea mai mare discrepanță de preț între apartamentele noi și vechi, iar aceasta s-a accentuat pe parcursul anului. Această tendință s-a accelerat după majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%.

Astfel, în decembrie 2025:

prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi a ajuns la 2.528 euro/mp, ⬈ 22%;

prețul mediu solicitat pentru pentru locuințele noi a ajuns la 2.025 euro/mp, ⬈ 18%;

Una dintre explicațiile pentru care București are cea mai mare diferență între locuințele noi și vechi este că cele mai mari proiecte rezidențiale de locuințe noi se construiesc în zone amplasate mai degrabă spre periferia orașului, întrucât numărul de terenuri disponibile în zonele centrale este redus.

În Brașov, diferențele de preț între apartamentele vechi și noi sunt practic neglijabile

Brașov este unul dintre cele numai trei orașe în care diferențele de preț între apartamentele vechi și noi sunt practic neglijabile, chiar dacă prețurile la locuințele vechi au crescut într-un ritm ușor mai alert (+9%) comparativ cu locuințele noi (+7%), potrivit analizei Storia.

Astfel, în decembrie 2025;

apartamentele vechi s-au vândut în medie cu 2.286 euro/mp;

apartamentele noi s-au vândut în medie cu 2.260 euro/mp;

Dintre cele nouă orașe analizate, Constanța este orașul care a înregistrat cea mai redusă creștere procentuală a prețurilor pentru locuințele noi (4%), fiind urmat în acest clasament de cele mai scumpe orașe din România, Brașov (+7%) și Cluj-Napoca (+9%).

Craiova: a doua cea mai mare creștere de prețuri pentru apartamentele vechi

Craiova a devenit în 2025 al cincilea cel mai scump oraș al României pentru locuințe, pe fondul creșterilor de prețuri înregistrate atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi

Prețurile la apartamentele noi din Craiova sunt mai mari (2.106 euro/mp) comparativ cu prețurile la locuințele vechi (2.019 euro/mp), în contextul în care acest lucru nu se întâmplă în cele mai scumpe 4 orașe din țară. Altfel spus, apartamentele noi din Craiova sunt cu 4,3% mai scumpe comparativ cu apartamentele vechi.

Iași: orașul cu cele mai accesibile locuințe noi

Cele mai accesibile prețuri la apartamentele noi sunt în Iași. Dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 un preț mediu de 1.835 euro/mp. În schimb, proprietarii au solicitat în medie 1.976 euro/mp pentru apartamentele vechi.

Astfel, în decembrie 2025 apartamentele vechi din Iași au fost cu 7,7% mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, iar o diferență mai mare în favoarea apartamentelor noi se înregistrează doar în București (+24,8%).

Pe parcursul ultimului an, prețurile din Iași au crescut uniform, cu 12% în cazul apartamentelor vechi și cu 11% în cazul apartamentelor noi. Practic, prețurile din Iași au crescut într-un ritm mai alert comparativ cu orașe precum Brașov, Cluj-Napoca sau Constanța, dar într-un ritm mai lent comparativ cu București.



Oradea: cele mai accesibile locuințe vechi

În Oradea, proprietarii au solicitat 1.810 euro/mp pentru locuințele vechi, mai puțin decât în orice alt mare oraș al României, chiar dacă în decembrie 2025 prețurile erau cu 10,8% mai mari decât în perioada similară a anului 2024.

Între timp, prețurile la locuințele noi au crescut într-un ritm apropiat, cu 12%, până la 1.996 euro/mp.

Sibiu: cea mai mică creștere pentru apartamentele vechi

Sibiu este de departe cel în care se realizează cele mai puține tranzacții imobiliare, de aproximativ patru ori mai puține comparativ cu Brașov, Cluj sau Constanța.

În acest context, datele arată că Sibiu este orașul cu cea mai mică creștere procentuală a prețurilor la locuințe vechi (+7%), până la 1.899 euro/mp în decembrie 2025. În schimb, prețul apartamentelor noi a crescut într-un ritm de peste două ori mai mare, cu 14%, la 1.942 euro/mp.

Practic, în urma acestor evoluții de pe parcursul anului 2025, s-a produs rocada între cele două tipuri de apartamente: dacă în decembrie 2024 apartamentele vechi erau cu 4,8% mai scumpe decât apartamentele noi, în decembrie 2025 apartamentele vechi au devenit cu 2,2% mai accesibile comparativ cu apartamentele noi.

De altfel, datele lunare arată că apartamentele noi din Sibiu au devenit mai scumpe decât apartamentele vechi începând din august 2025, când s-a majorat TVA.

Timișoara: cea mai mare creștere a prețului pentru apartamente noi

Potrivit analizei Storia, Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere de prețuri pentru apartamentele noi. În orașul din vestul României, dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 în medie 2.033 euro/mp, cu 21% mai mult comparativ cu decembrie 2024.

În schimb, pe segmentul locuințelor vechi, prețurile au crescut cu 8%, într-un ritm de peste două ori mai lent, la 1.882 euro/mp.

În ansamblu, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri pe linie pentru prețurile solicitate în decembrie 2025 în cele mai mari 9 orașe ale țării pe parcursul anului trecut, iar acest lucru este valabil atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi.

Ce urmează în 2026

Pentru anul 2026, analiștii atrag atenția că nu sunt preconizate scăderi de prețuri, dar este „foarte probabil” ca ritmul de creștere să se tempereze.

„În 2025 prețurile apartamentelor au continuat să crească față de anul precedent, însă într-un ritm diferit de la un oraș la altul, ceea ce a accentuat diferențele regionale din piața imobiliară.

Pentru 2026 ne așteptăm la un context mai predictibil pe piața imobiliară. După perioadele de creșteri accelerate din anii anteriori, este foarte probabil ca ritmul de creștere să se tempereze. Aceasta nu implică scăderi de preț, ci mai degrabă evoluții mai lente și mai ușor de anticipat.

Conform estimărilor instituțiilor financiare, 2026 ar putea aduce o scădere a dobânzilor și o temperare a inflației. Dacă acest scenariu se va confirma, accesul la finanțare ar putea deveni mai atractiv, stimulând cererea, în special în a doua jumătate a anului 2026”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group, în comunicatul Storia remis redacției Antena3.ro.