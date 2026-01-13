Ce apartamente caută românii în 2026. Analiști: Vor continua să cumpere, chiar dacă prețurile nu scad

Un factor care adaugă presiune pe costurile de construcţie în 2026 este şi introducerea unei taxe pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Foto: Hepta

Românii vor continua să cumpere proprietăți în anul 2026, în ciuda incertitudinii fiscale, dar vor fi mai exigenți în alegerile lor, potrivit unei analize publicate de Agerpres. Cumpărătorii vor favoriza proiectele noi, bine construite, eficiente energetic și adaptate realităţilor economice actuale. Aceștia vor analiza mai atent costul total al locuirii, nu doar preţul de achiziţie, înainte de a lua o decizie. Experții atrag însă atenția că nu există indicii că prețurile locuințelor vor scădea.

2026 este un an de maturizare și selecție, potrivit analizei pieței imobiliare realizată de o agenţia specializată în proprietăţi rezidenţiale noi şi premium, The List Estates.



Potrivit sursei citate, piaţa rezidenţială din România intră în 2026 într-o etapă de recalibrare, marcată de presiuni fiscale mai mari, costuri de construcţie în creştere şi o cerere care rămâne activă, dar mai prudentă.

Nu vor scădea prețurile

Din perspectiva specialiştilor imobiliari de la The List Estates, nu există premise pentru o scădere generalizată a preţurilor, ci mai degrabă ajustări punctuale şi strategii comerciale ţintite, în funcţie de stoc şi obiectivele fiecărui dezvoltator.



„Vedem o piaţă mai lentă, mai selectivă, dar fundamental stabilă. Cumpărătorii există, însă iau decizii mai greu şi analizează mai atent costul total al locuirii, nu doar preţul de achiziţie”, arată Claudia Negru, CEO The List Estates, citată în comunicatul companiei.



De altfel, anul începe sub impactul unor schimbări importante:

creşterea TVA care se resimte încă din august 2025;

majorarea impozitelor locale începând cu 1 ianuarie 2026;

reguli mai stricte privind avansurile în tranzacţiile cu dezvoltatori;

taxe noi pentru materiile prime;

Toate acestea vor influenţa structura de cost, atât pentru cumpărători, cât şi pentru dezvoltatori.

O nouă taxă

Un factor care adaugă presiune pe costurile de construcţie în 2026 este şi introducerea unei taxe pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.

În practică, materiale de bază folosite pe scară largă în construcţii - precum cimentul, fierul, oţelul şi aluminiul - vor include costuri suplimentare generate de această taxă.

Scumpirile vor apărea treptat, pe măsură ce noua producţie intră pe piaţă cu costurile actualizate, dar efectul de ansamblu va fi o creştere agregată a costurilor de construcţie, influenţând inclusiv preţurile finale ale locuinţelor noi sau marjele dezvoltatorilor.



Din discuţiile directe cu dezvoltatori din portofoliul companiei, concluzia este că spaţiul real pentru reduceri de preţ este limitat, fără a afecta sustenabilitatea proiectelor.

Cumpărători, mai exigenți și mai prudenți

După un 2025 marcat de o temperare a ritmului de tranzacţionare, 2026 se conturează ca un an în care durata de luare a deciziei de achiziţie va creşte, iar timpul de tranzacţionare se va prelungi deoarece cumpărătorii vor deveni mai exigenţi în evaluarea proprietăţilor.



„Nu vorbim despre lipsă de cerere, ci despre o cerere mai atentă. Oamenii caută locuinţe noi, de calitate, eficiente energetic, cu tehnologii moderne şi costuri lunare predictibile. Acesta este noul standard”, subliniază Claudia Negru.



Conform analizei, în 2026 nu sunt aşteptate scăderi de preţ la scară largă pe segmentul rezidenţial nou, pot apărea oferte, promoţii sau ajustări punctuale pentru anumite unităţi, acolo unde dezvoltatorii doresc să accelereze vânzarea sau să finalizeze etape de proiect iar piaţa va deveni mai diferenţiată, dar nu toate proprietăţile vor performa la fel.



Pe segmentul proprietăţilor vechi, se anticipează o ajustare temperată a preţurilor în primele 6 luni ale anului, acolo unde proprietarii nu reuşesc să vândă într-un termen rezonabil; o presiune mai mare asupra locuinţelor cu probleme de eficienţă energetică, costuri ridicate de întreţinere sau standarde tehnice depăşite.



În Bucureşti, unde o mare parte din fondul locativ este construit înainte de anul 2000, această diferenţiere devine tot mai evidentă. „Piaţa nu va fi definită de reduceri generalizate, ci de valoare reală. În 2026, vor câştiga proiectele care oferă calitate, eficienţă şi predictibilitate pe termen lung”, a precizat Claudia Negru.