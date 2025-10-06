România mizează pe parteneriate public-privat pentru spitale şi parcuri industriale. Miroslava și Timișoara dau startul investițiilor

Femeie în costum negru şi cămasă albă şi bărbat în cămasă albastră uitându-se pe laptop. foto: getty images.com/ Westend61

Investițiile în sănătate, transport, energie și educație ar putea fi accelerate în România prin parteneriate public-privat, susțin specialiștii. Aceste colaborări combină resursele financiare și expertiza mediului privat cu prioritățile și terenurile puse la dispoziție de stat, oferind o soluție în perioadele în care fondurile publice sunt insuficiente.

La Timișoara, un spital municipal este construit cu sprijinul Băncii Mondiale, iar în comuna Miroslava din județul Iași, un parc industrial de aproape 1 miliard de euro prinde contur. Primăria a concesionat 283 de hectare unui dezvoltator privat care va investi în construcția unui hub energetic, băi termale, un complex turistic și un parc de distracții. Proiectul promite crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local.

„Aceasta este o variantă câștigătoare pentru comunitățile locale, deoarece nu dispunem de sumele necesare pentru astfel de proiecte și putem atrage investitori privați care să dezvolte zona”, a declarat Dan Niţă, primar în comuna Miroslava, judeţul Iaşi.

Parteneriatele public-privat sunt folosite frecvent și în Europa. În Marea Britanie, autostrada M6 Toll a fost construită cu fonduri private, recuperarea investiției realizându-se prin taxe de utilizare. În Spania și Germania, proiectele similare au vizat autostrăzi, școli și spitale, toate finanțate și operate în colaborare cu mediul privat.

Ministerul Finanțelor a lansat în iulie 2025 un demers pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte PPP cu impact economic și social, organizând workshop-uri cu experți naționali și internaționali pentru a sprijini autoritățile publice în implementarea acestor proiecte.

Specialiștii avertizează însă că succesul acestor investiții depinde și de simplificarea legislației, pentru ca procedurile să fie mai clare și mai eficiente. În condițiile actuale economice, astfel de parteneriate ar putea reprezenta o gură de oxigen pentru economia românească, stimulând creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă.