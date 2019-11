5 motive pentru care sa-ti cumperi o bicicleta

Putine persoane cunosc avantajele unei biciclete, dar numarul celor carora aleg sa faca o asemenea achizitie este pe zi ce trece din ce in ce mai ridicat. Avand la baza o tara alcatuita in mari proportii de tineri cu varstele cuprinse intre 18-25 ani, orientata catre dezvoltare si modernism, cu mintea cat mai deschisa. creste tot mai mult si numarul persoanelor care fac sport si implicit al celor care-si achizitioneaza o bicicleta.

Sportul este vazut in zilele noastre drept o fantana a tineretii, datorita efectelor multiple la nivel de fizic si psihic. Si este tot mai practicat de catre cei tineri care iau aminte de recomandarile specialistilor. Insa, specialistii ne atrag atentia si de faptul ca exista un numar destul de ridicat de tineri care se confrunta cu sedentarism, cat si cu obezitate. Acest lucru se datoreaza exclusiv tehnologiei care-i acapareaza pe cei mai multi si care transforma o pasiune intr-o obsesie deloc constructiva.

Specialistii ne mai atrag atentia ca practicand diferite sporturi ca ciclismul, innotul, aerobic, fitness, etc. evitam sa devenim sedetari si sa atragem asupra organismului nostru o serie de afectiuni alaturi de cele mentionate anterior, care pot perturba calitatea vietii si confortul de zi cu zi. Astfel, se recomanda de cel putin trei ori pe saptamana si respectiv in fiecare zi, sa ne setam o perioada exclusiva pentru miscare. Puteti opta pentru plimbarile la pas, care va pot ajuta sa cunoasteti mai bine orasul si sa va incarcati cu energie si aer curat, dar puteti opta si pentru drumurile cu bicicleta, care pot fi mai interactive dar la fel de placute. Si, pentru toti cei care nu detin pana in prezent o bicicleta, iata si 5 motive pentru care sa va achizitionati una.

5 motive pentru care sa-ti achizitionezi o bicicleta

1. Sanatate mai buna

Asa cum am insistat sa subliniem si anterior, ciclismul este despre sanatate. Nu trebuie sa fii un pasionat inrait sau un profesionist in domeniu. Schimbarea poate incepe oricand, cu pasi marunti. Poate fi comparata cu usurinta o sesiune de 30 minute cu bicicleta, cu o ora petrecuta la sala.

2. Piese de schimb si accesorii accesibile

Daca ai nevoie de un mijloc de transport care sa nu presupuna implicatii prea mari la nivelul pieselor de schimb, al accesoriilor si al procedurilor de mentenanta, bicicleta este solutia optima. Spre deosebire de automobile, costurile, preponderenta accesoriilor si a unor cauciucuri bicicleta este foarte ridicata si de zeci de ori mai accesibila.

3. Economie temporara si financiara

Prin intermediul bicicletei poti scurta o serie de distante, pentru ca nu mai esti nevoit sa astepti in trafic la orele de varf. De asemenea, implicatiile tind catre zero, tinand cont de faptul ca multe biciclete sunt practic clasice si nu necesita alimentarea cu carburanti si/sau energie.

4. Versatilitate

Bicicletele sunt foarte versatile si fiabile. Nu ocupa mult spatiu, pot fi depozitate cu usurinta chiar si in locuri mai reduse si cu ajutorul lor te poti deplasa simplu si rapid, de la o destinatie la alta.

5. Grija fata de mediul inconjurator

Mergand mai des cu bicicleta ne putem ingriji si de sanatatea mediului inconjurator, de faptul ca ar trebui sa existe un mediu echilibrat si o societate cu resurse naturale mai putin poluate, si un mediu sanatos pentru generatiile viitoare.