Agenție românească în top 8 agenții SEO din Europa: five elements digital, finalistă pentru al șaptelea an consecutiv

Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital FOTO: five elements digital

● five elements digital, selectată între cele 8 agenții finaliste la European Search Awards 2026

five elements digital, agenție românească de marketing digital specializată în SEO și strategii de creștere, a fost desemnată finalistă pentru al șaselea an consecutiv la European Search Awards 2026, în categoria Best Small SEO Agency (Sub 25 de angajați), fiind una dintre cele 8 agenții selectate la nivel european.

Nominalizarea vine într-un context competitiv puternic: ediția din acest an a reunit câteva sute de aplicații din întreaga Europă, dintre care au fost selectate aproximativ 140 de companii. Dintre acestea, doar 8 agenții au ajuns în finala categoriei, five elements digital numărându-se din nou printre ele.

Performanța confirmă poziția agenției ca unul dintre cei mai constanți jucători din Europa Centrală și de Est în domeniul SEO, într-o industrie dominată de grupuri internaționale și rețele globale de marketing.

„Pentru noi, această nominalizare nu este doar o recunoaștere punctuală, ci rezultatul unui efort susținut pe termen lung. În ultimii ani, modul în care utilizatorii descoperă informația s-a schimbat semnificativ, odată cu evoluțiile din Google Search și apariția platformelor de tip AI precum ChatGPT sau AI Overviews. Ne-am adaptat constant strategiile pentru a reflecta aceste schimbări și pentru a genera rezultate reale pentru clienți”, a declarat Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital.

European Search Awards este una dintre cele mai importante competiții din marketingul digital european, evaluând anual performanța agențiilor și a campaniilor de SEO și PPC. Prezența repetată în shortlist indică un nivel ridicat de consistență și performanță într-un domeniu în continuă schimbare.

five elements digital lucrează cu companii din industrii competitive precum publishing, e-commerce, financiar, medical și telecom, gestionând proiecte care generează lunar zeci de milioane de vizite organice și contribuie direct la creșterea veniturilor acestora.

În ultimul an, agenția și-a consolidat poziționarea ca jucător premium, concentrându-se pe proiecte complexe și pe integrarea noilor canale de vizibilitate, inclusiv AI-driven discovery și digital PR.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în 2026 și va reuni lideri ai industriei digitale din întreaga Europă.

Despre five elements digital

Fondată în 2009, five elements digital este una dintre principalele agenții de marketing digital din România, specializată în strategii performante pentru companii în creștere rapidă și branduri enterprise. În primii ani de activitate, agenția a lucrat exclusiv pe bază de contracte dedicate și parteneriate închise, deschizându-se către piața largă și extinzându-și portofoliul de clienți începând cu 2018.

Astăzi, agenția are un portofoliu solid, care include atât campanii corporate de anvergură, cât și proiecte dedicate IMM-urilor. Printre clienții săi se numără branduri de renume precum CNN, PROTV, Vodafone, Imobiliare.ro, eJobs.ro sau Clinicile Dr. Leahu (acum parte din Regina Maria), alături de alte companii de top din domeniile FMCG, publishing, e-commerce, medical, lifestyle și real estate.

Cu peste 40 de clienți activi in ultimul ani și o rată de fidelizare de peste 90%, five elements digital generează lunar mai mult de 116 de milioane de vizite din SEO, contribuind semnificativ la creșterea vizibilității organice în Google pentru brandurile din portofoliu. Potrivit unor estimări relevante, peste 50% dintre utilizatorii de internet din România accesează lunar site-uri optimizate de five elements digital.

Prin prezența constantă în competiții internaționale de top, agenția își consolidează poziția de jucător relevant în industrie, atât la nivel european, cât și global.